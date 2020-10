Les mesures imposées par le Gouvernement fédéral et les autorités régionales sont de plus en plus drastiques. Mais du côté de Manage, on a décidé d'aller encore un peu plus loin, notamment pour s'adapter aux réalités de terrain. Le bourgmestre Bruno Pozzoni vient en effet de prendre une ordonnance afin d'adopter certaines règles supplémentaires.

Jusqu’à nouvel ordre, sur l’ensemble du territoire manageois, la consommation d’alcool est interdite dans les lieux publics, y compris sur la voie publique ainsi que dans les lieux privés accessibles au public. En clair, il n'est donc plus possible de consommer de boissons alcoolisées ailleurs qu'à son domicile ou dans des lieux privés fermés au public.

Il a aussi été décidé, dès ce dimanche 1er novembre (et dans un premier temps jusqu'au 12 novembre), de rendre inaccessibles au public toutes les infrastructures communales "afin d’éviter les contaminations au coronavirus susceptibles de s’y produire, notamment lors d’événements culturels, sportifs, récréatifs ou associatifs".

Ce qui signifie que tous les terrains de sport communaux seront inaccessibles, même en extérieur. Les entraînements de football, autorisés jusqu'à présent pour les moins de 13 ans, sont donc par exemple interdits. Pour l'administration communale, elle reste accessible via mail et téléphone tandis que la bibliothèque met en place un service "à emporter".

Comme pour toutes les mesures prises jusqu'à présent par les différents niveaux de pouvoir, des amendes de 250 euros seront distribuées en cas de non-respect de ces nouvelles règles.