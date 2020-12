Le budget prévisionnel de 2021 a été voté ce mardi soir à Manage. ", commente d'emblée le bourgmestre Bruno Pozzoni qui précise qu'aucune taxe n'a été augmentée pour 2021.

Pour son volet ordinaire, le budget manageois est en équilibre avec 32 millions d'euros de dépenses, un boni général de 2,4 millions d'euros et un boni présumé à l’exercice propre de 29 000 euros. "Notre majorité gère les deniers communaux en bon père de famille, n'en déplaise à quelques uns. Notre budget est en équilibre même si nous traversons des turbulences liées à la crise sociale, aux augmentations de transferts, aux diminutions des recettes tout en maintenant notre politique d’investissements et de réalisations de notre programme électoral."

Les investissements en 2021 se chiffreront à hauteur de 7,76 millions d'euros (dont 3,24 millions de subsides). Un budget de 3,7 millions d'euros est prévu pour le Plan d'investissement communal (PIC) qui vise notamment à réfectionner les rues Parmentier, Delfosse, Scailteur, la Grand Rue ainsi que certains trottoirs. Il est aussi prévu d'investir pour les travaux aménagements des 152-156 rue Ferrer (982 000 euros), pour les plusieurs bâtiments scolaires (638 000 euros) ou le renouvellement du revêtement du terrain synthétique (300 000 euros).

"Nous soutiendrons également le folklore", poursuit Bruno Pozzoni. "C’est en concertation avec les comités organisateurs et les sociétés folkloriques que nous avons décidé de continuer de verser les subsides alloués dégrevés des recettes provenant des forains pour permettre aux sociétés participantes aux carnavals 2022 de bénéficier de leurs subventions 2020,2021 et 2022."

Le Collège assure par ailleurs qu'il restera extrêmement vigilant sur les plans de gestion "afin de continuer à rester dans les balises de notre gestion budgétaire pluriannuelle que nous nous sommes fixées. D’autant que la crise aura sans doute un impact beaucoup plus important sur le prochain budget. Les années à venir seront compliquées, les impacts financiers ne sont pas simples à prévoir mais nous serons à la fois prudents, vigilants et courageux, en maintenant les services aux citoyens et en continuant d’améliorer le cadre de vie de chacun, tout en préservant au maximum le pouvoir d’achat du citoyen qui est aussi un acteur économique de la relance dans notre commune."