Les machines sont parfois capricieuses, et une Manageoise en a fait les frais. Ce mardi 16 février, Vicky Isa Garcia s’est rendue à la banque ING de Manage, à la rue Haussy, pour un retrait d’argent. Après avoir inséré sa carte dans le distributeur de gauche, la femme attend ses billets dans le tiroir prévu à cet effet mais rien n’y sort. "Il faisait tic tic comme s’il allait me donner mes nonante euros", explique Vicky. "Après trois minutes, l’écran indiquait un problème technique, je me suis alors dirigée vers celui de droite qui lui m’a bien donné l’argent."

Une fois chez elle, la Manageoise vérifie ses transactions. C’est à ce moment qu’elle remarque que la somme de nonante euros a été débitée deux fois. Après avoir été mise en contact avec un membre du personnel de la banque en question, on lui demande de remplir un formulaire. "Les clients d’ING peuvent contacter le 02/4646002 afin d’avoir une demande de remboursement", déclare le porte-parole d’ING. "Les autres utilisateurs doivent contacter leurs propres banques, qui feront suivre la demande de remboursement à notre banque."

Ce n’est apparemment pas la première fois que le problème survient. Plusieurs personnes ont, elles aussi, été débitées sans avoir reçu l’argent à la rue Haussy. Pour une utilisatrice d’une autre banque, le remboursement a été rapide, seulement trois jours. Par contre pour certains, le délai a été plus long : trois semaines. "Je suis monoparentale avec des enfants à charge, nonante euros c’est précieux", déplore Vicky. "Je plains les personnes âgées qui ne sont pas à l’aise avec le net parce qu’il y a beaucoup de démarches à faire."

Selon ING, l’un des deux distributeurs de billets de l’agence de Manage est effectivement défectueux. "Nous présentons nos excuses aux utilisateurs pour les désagréments occasionnés", écrit le porte-parole. Ce dernier confirme que l’automate a bien été mis hors service depuis ce mercredi matin. Des analyses seront effectuées pour trouver la cause du problème.