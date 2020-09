Alors que les travaux de démolition du Ressort routier, à la rue de la Loi, vont bientôt débuter, c'est un autre chantier propulsé par la commune de Manage qui est sur les rails à La Hestre. Le bâtiment situé au n°168 de la rue Ferrer, à quelques pas de la place de La Hestre, va recevoir un sacré coup de lifting dès le 21 septembre. "Le collège vient de statuer, avec l'entreprise, sur le lancement de travaux à cette date", signale le bourgmestre Bruno Pozzoni.

Pour un budget total de 480 000 euros (290 000 euros subsidiés par le fonds du logement et 50 000 euros de la Région wallonne), ce bâtiment laissé à l'abandon va retrouver une seconde vie dans le cadre de la rénovation urbaine de La Hestre. "Il y aura deux commerces au rez-de-chaussée, un appartement avec deux chambres et un duplex avec trois chambres."

Initialement, les manœuvres auraient dû débuter au printemps dernier. La commune de Manage, propriétaire du bâtiment depuis son rachat il y a quelques années, avait même reçu a date butoir du 18 mars pour pouvoir bénéficier des subsides. "Mais nous avons obtenu une prolongation de ce délai puisque le secteur du bâtiment était évidemment paralysé avec la crise sanitaire", explique Bruno Pozzoni.

Mais désormais, plus rien ne pourra stopper l'entame des travaux le 21 septembre. Un soulagement pour la commune qui a lancé le dossier voilà plus de dix années. "Ce projet a connu beaucoup de soubresauts. Mais nous y voilà enfin. La durée du chantier est estimée à une année mais le timing pourrait être modifié en cours de route car on ne sait pas toujours ce que ce genre de bâtiment peut nous réserver."