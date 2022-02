Depuis plusieurs semaines, un trou s’est formé devant le magasin Lidl de l’Avenue Emile Herman. Des feux tricolores y ont été installés mais les travaux ne semblent pas débuter. Un marché est en cours afin de désigner qui réalisera les travaux.

"Il y a des feux tricolores qui ont été installés pour assurer la sécurité car une cavité s'est formée", explique Sarah Pierre, la porte-parole du SPW. "Une étude doit être effectuée pour connaitre la cause de cette cavité. Un marché est en cours de validation, il permettra de réaliser les travaux. Je ne peux pas vous donner de délai précis mais l’étude devrait être lancée, c’est une question de jours".

Plus d’un mois s’est écoulé depuis que la route s’est affaissée, la Commune de Manage estime donc qu’il serait temps d’intervenir. Le bourgmestre, Bruno Pozzoni, avait adressé un premier courrier au SPW dans lequel il demandait une signalisation claire de l’endroit afin de sécuriser les lieux ainsi qu’une planification des travaux. Sans nouvelles de la part du SPW, le bourgmestre a réitéré la démarche. "Ici, j’ai ré-envoyé un courrier puisque le SPW me dit qu’ils n’ont pas encore passé de marcher pour qu’un sous-traitant vienne refaire la route", explique Bruno Pozzoni. "J’ai donc envoyé un courrier de mise en demeure en disant que sous quinzaine, je serais malheureusement contraint d’interpeller le ministre de tutelle pour savoir quand est-ce que ce chantier va pouvoir démarrer".

Dans son deuxième courrier, le bourgmestre de Manage insiste sur trois points qu’il estime importants de soulignes auprès du SPW. Bruno Pozzoni explique : "Dans ce dossier, nous avons mis trois choses en avant : la sécurité des usagers qui est parfois mise en cause parce que c’est un axe relativement fréquenté ; la nuisance aux riverains puisque les véhicules s’arrêtent régulièrement devant les riverains (il y a donc les gaz d’échappement, les musiques, ...) et enfin la sécurisation de la problématique". Non sans rappeler également que plus un trou reste ouvert, plus la situation tendra à se dégrader.

Si le bourgmestre de Manage aimerait que la situation soit réglée au plus vite, il tient à rappeler que la Commune n’a aucun rôle dans ce dossier étant donné que la route concernée est un tronçon national. "Dans notre chef, comme c'est une voirie qui est de la responsabilité du SPW, nous pourrions nous demander pourquoi la commune qui s’occupe régulièrement d’autre chantier ne le fait pas. La solution réponse est relativement claire : s’il se passait quoi que ce soit sur la priorité d’autrui, c’est notre responsabilité qui est engagée. C’est la raison pour laquelle, en matière de sécurité, la commune ne sait pas intervenir sur un chantier qui ne lui appartient pas", précise Bruno Pozzoni.