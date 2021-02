Feu d’artifice de costumes, couleurs et masques, le carnaval a disparu de nos rues depuis un an maintenant. Véritable patrimoine de la commune de Manage, le carnaval reviendra cette année…mais un peu différemment. La Ville lance un appel d’offres pour la réalisation d’une fresque murale sous le nouveau pont, au-dessus du chemin de la gare. "L’idée a été soumise, au départ, par un artiste lui-même il y a de ça, quelques années", raconte l’échevine du folklore, Véronique Houdy. "Plusieurs fresques ont déjà vus le jour dans la commune et on a pensé que c’était une bonne idée pour mettre en avant les lieux et la commune."

Dans la continuité du plan de cohésion sociale, la fresque devrait être réalisée d’ici l’été. Une œuvre de plus de 200m2 ! Alors même si les artistes auront carte blanche, le thème reste à respecter. Le folklore, la gare et la cité du verre seront mis à l’honneur. Le premier objectif reste évidemment de rendre l’endroit plus accueillant mais c’était aussi l’occasion de soutenir le milieu artistique. "Même si le projet a été réfléchit avant la crise sanitaire, je crois que le timing est finalement bien tombé", déclare l’échevine. "On aidera ainsi des artistes, peu représentés en ce moment."

Un important budget a d’ailleurs été débloqué, dans le but "de réaliser une œuvre qui vaut le détour." Les artistes ont jusqu’au cinq mars pour déposer leur candidature. C’est notamment le cas de l’équipe de Thierry Dubois : All About Things. Invité par la commune, il enverra bien son dossier à temps. "J’ai demandé aux habitants des photos du carnaval pour être au plus proche de la réalité", explique l’artiste. "Nous envoyons régulièrement des propositions aux plus grandes communes et le projet de Manage nous a directement tapé dans l’œil." La commune, qui prendra probablement sa décision d’ici la fin du mois de mars.

Cette fresque murale ne devrait pas être la seule œuvre d’art engagée cette année. "Nous avons d’autres projets en tête", confie Véronique Houdy. "D’autres pans de murs sont appropriés pour recevoir cet art. À terme, nous espérons pouvoir mettre en couleurs les ronds-points, via des collaborations avec des artistes." Il y aura du changement à Manage cette année.