Ce week-end, c’était l’ouverture de Bella Rose à Manage. La Grand Rue accueille une nouvelle boutique remplie de fleurs et de montages signés Jessica Inguscio. Originaire de Charleroi, la jeune femme a tout quitté pour vivre de sa passion. "Je travaillais dans l’administration depuis un bon bout de temps", explique Jessica Inguscio. "J’ai toujours eu dans un coin de ma tête l’idée d’ouvrir mon commerce. Je voulais avoir de plus grands objectifs. J’y ai réfléchi et je me suis lancée. J’ai demandé mon préavis là où je bossais, et l’aventure a commencé."