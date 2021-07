Le monde entier les a découverts avec le succès de leur hit Zitti e buoni lors de l'Eurovision. Les Italiens de Maneskin débarquent à Ronquières le 14 août.

Le quatuor romain a été littéralement propulsé par le célèbre concours européen. Aujourd'hui, il place deux titres dans le top 10 mondial de Spotify, au nez et à la barbe des plus grosses machines US et latino. Mais Maneskin est loin de débarquer. Avec son son défini par un mélange électrique de rock, de funk et de pop, porté par la voix soul du chanteur Damiano, le groupe a consolidé son succès tout au long d'une série de tournées de 80 concerts à guichets fermés en Italie et en Europe, avec des ventes de billets totalisant plus de 140 000 personnes.

Pour travailler sur leur dernier album Teatro d'ira – Vol.1, le groupe a déménagé à Londres avant de rentrer à la maison juste à temps pour remporter le prestigieux festival de Sanremo puis le concours Eurovision de la chanson. Ce dernier prix n'avait plus été remporté par des Italiens depuis plus de 30 ans. C'était Toto Cutugno en 1990.

Autre époque, autre registre. Maneskin sera donc le samedi 14 août sur le site du Plan incliné aux côtés de Romeo Elvis, Pomme, Dinoysos ou encore Sharko. Le dimanche 15 août sont notamment attendus Woodkid, Aaron, l'Impératrice et 47Ter.

La billetterie est d'ores et déjà ouverte sur le site Internet du Ronquières Festival. Pour rappel, l'événement se déroulera en conditions normales moyennant un covid safe ticket.