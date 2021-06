On le sait, les projets immobiliers à Braine-le-Comte sont souvent contestés par certains riverains par peur de voir la ville complètement bétonisée. Après la publication d’une gazette citoyenne pour s’y opposer, le collectif Jardin Albecq manifesteront, à 19h, pour protester contre la vente du terrain Fosse Albecq au promoteur "et le refus des autorités communales d’utiliser les solutions à sa disposition pour respecter la volonté des 1.200 habitants ayant signé la pétition et l’intérêt collectif", ajoute le collectif dans un communiqué.