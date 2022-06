Après les joies de la naissance, un problème survient pour de nombreux parents : trouver une place en crèche ou une nounou pour garder son nouveau-né pendant les heures de travail. Les habitants de Braine-le-Comte ne dérogent pas à cette règle puisque les places en crèche se font de plus en plus rares et que les nounous se retrouvent rapidement débordées. Anne-Françoise Petit Jean, conseillère communale Ecolo, a donc interpellé le collège communal afin de voir si des solutions étaient envisagées pour remédier à ce problème.

"De nombreux jeunes parents nous interpellent régulièrement pour nous signaler que le fait de faire garder un bébé est un véritable casse-tête dans notre ville. En effet, les listes d’attente dans les crèches imposent des délais qui dépassent parfois un an, c’est affolant. Les nounous qui fournissent un service plus individualisé mais aussi parfois plus coûteux sont elles aussi souvent dépassées par les demandes. Bref… les places sont rares", constate-t-elle. "Pourtant, notre Ville ne cesse de grandir. Mais comment envisager d’accueillir encore de nouveaux Brainois alors que notre Ville ne peut pas garantir à tous ces jeunes parents un service de garde d’enfants suffisant."

De nombreuses places en crèche sont pourtant déjà disponibles sur le territoire de Braine-le-Comte qui compte un taux de places en crèche très bon par rapport à son nombre d’habitants. Malgré cela, d’autres places devraient voir le jour dans les prochaines semaines par la création de la MCAE d’Hennuyères notamment où une personne va la reprendre sous forme d’asbl pour accueillir 14 enfants supplémentaires.

Pour la création de nouvelles crèches ou l’augmentation de la capacité d’accueil des crèches existantes, le lancement du plan cigogne interviendra prochainement. "Ce plan contient 5 200 places subventionnées en Wallonie et à Bruxelles. Les projets de création de crèches ou d’augmentation de places dans celles existantes doivent être rentrés avant le 30 septembre 2022 pour voir les crèches être ouvertes au plus tard pour le 31 août 2026", indique Bénédicte Thibaut, présidente du CPAS et échevine à Braine-le-Comte. "La problématique est que ce plan contient deux volets. D’une part, un plan de relance de 1757 places en Wallonie mais qui concerne des communes où le taux de crèches et de places pour enfants est très faible mais Braine-le-Comte est très bien à ce niveau-là. Nous ne sommes donc pas concernés par ce premier volet. Reste alors la seconde part du gâteau qui prévoit 29 places à pouvoir pourvoir sur notre arrondissement ce qui est très faible."

La Ville de Braine-le-Comte remettra tout de même des dossiers afin de tenter d’accroître sa capacité d’accueil en crèche. Il ne reste plus qu’à attendre de voir s’ils seront retenus dans le cadre du plan cigogne.