Il y a de la nouveauté à Mariemont. L'équipe d'animation et d'éducation du Centre Régional d'Initiation à l'Environnement (CRIE) et l'École d'Horticulture de l'Athénée provincial Raoul Warocqué travailleront ensemble dans un projet commun. Avec l'école qui occupe le site depuis 100 ans, les lieux avaient besoin de changement. Et c'est chose faite !

Le deux partis ont trouvé un accord pour réhabiliter la mare du potager classé du domaine de Mariemont. L'objectif est clair : favoriser la biodiversité et accueillir des groupes d'étudiants pour mener des enquêtes scientifiques. "Nous sommes favorables à l’idée d’accueillir le Crie pour redynamiser cet espace au sein du potager", explique Julien Bauduin, le préfet de l'Athénée. "La mare sera un outil pédagogique idéal pour tous. Un partenariat intelligent en vue donc, qu’a applaudi notre présidente, la Députée provinciale Fabienne Capot." Quand une collaboration débute, il n'est pas rare que des quiproquos surviennent. C'est pourquoi une charte d'utilisation du terrain doit encore être rédigée pour un maximum de transparence.

Le partenariat n'est pas nouveau puisque le Crie a toujours eu accès au Domaine de Mariemont. "C'est un endroit qui nous tient à coeur et qui peut offrir de nombreuses possibilités d'exploitation pédagogique, en lien avec le parc et nos autres thématiques", déclare Aurore Durant, l'animatrice-formatrice du Crie. C'est pourquoi l'équipe d'animation a demandé d'occuper la mare a des fins pédagogiques. L'espace en question est celui qui se situe derrière les fruitiers, au fond du potager. Une parcelle qui se tournera vers la permaculture. "Ce sera une bonne occasion de mieux accueillir la biodiversité au sein du potager", continue Aurore Durant. "Cette parcelle n'est actuellement plus exploitée par l'école. Ces actions n'entacheront en rien ni les activités de l'école, ni la structure du potager actuel." C'est donc tout bénéfice pour l'école et le centre.

Un lieu de savoir mais aussi d'histoire pour l'ensemble des élèves. Construit au milieu du 19ème siècle, le potager de Mariemont possède une véritable histoire. Le potager était utilisé jadis pour les besoins des châtelains. Vous y trouviez des poiriers, des pêchers ou encore des pommiers. Une structure qu'a intentionnellement gardé l'école. "Lorsqu'on regarde la structure générale du potager, le dessin symétrique des cultures ne fait germer qu'à tort l'idée de jardin français", constate un professeur d'école. "On se trouve ici en présence d'un jardin typiquement belge de l'époque, à savoir un axe nord-sud entouré de murs, avec un bassin octogonal situé au centre décoré d’un immense vase en marbre de 1911."

Allier le passé et le présent, c'est le parti pris audacieux du Domaine de Mariemont !