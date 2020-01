Les députés régionaux ont interpellé la ministre wallonne de la santé.

Depuis quelques jours, la maternité du CHR de Soignies tremble. Comme seize autres en Belgique, dont sept en Wallonie, elle pourrait être fermée dans les prochaines années. Du moins, c'est l'issue prônée récemment par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) et défendue par la ministre fédérale de la santé Maggie De Block (Open VLD).

Cet avis n'est cependant pas du tout soutenu par son homologue wallonne, Christie Morreale (PS). Interpellée ce mercredi par les députés François Desquesnes (cdH), Sabine Roberty (PS) et Véronique Durenne (MR), la ministre socialiste estime que "disposer des soins de santé accessibles géographiquement et financièrement est une priorité pour nous. Ils sont d'ailleurs garantis, au Fédéral, par la loi organique dont nous demandons simplement l'application."

Selon les derniers chiffres disponibles, seules deux maternités wallonnes n'atteindraient finalement pas le nouveau plafond de 557 accouchements par an fixé par le KCE. Et celle de Soignies n'en fait pas partie. "Même si certaines maternités dépassent le nouveau seuil envisagé et ne seraient donc plus concernées par une fermeture, nous ne devons pas relâcher notre vigilance", tempère le député sonégien François Desquesnes. "En effet, la même étude fédérale estime qu'il faudrait encore relever le seuil minimal de naissances à 900, voire 1000 par an."

"Mais à ce stade, il ne s'agit que d'une étude. Aucune décision politique n'a été prise et aucun arrêté ministériel ne devrait être pris par un gouvernement en affaires courantes", a encore nuancé la ministre Christie Morreale. Cette dernière a enfin fait part de son intention d'écrire à son homologue au Fédéral afin d'évoquer la question des maternités mais aussi l'état d'avancement de la réforme du réseau hospitalier.

Le sujet sera aussi mis sur la table de la prochaine conférence interministérielle sur la santé, prévue en février. "J'y défendrai avec fermeté les spécificités wallonnes", a-t-elle affirmé devant le parlement wallon. Dans le même temps, une motion de soutien au CHR de Soignies sera votée par l'ensemble du conseil communal sonégien la semaine prochaine. Toutes les couleurs politiques ont accordé leurs violons pour aller dans le même sens. Enfin, une pétition a aussi été lancée il y a quelques jours par le député sonégien Patrick Prévot (PS).