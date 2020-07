Les nouveaux propriétaires estiment que le promoteur n'a pas respecté ses engagements.

C’est un nouveau projet de vie que développent actuellement des dizaines de familles du côté de Maurage. En effet, alors qu’un nouveau quartier résidentiel sort de terre au niveau de la rue de Bray, les premiers propriétaires donnent de la voix pour obtenir un soutien de la ville de La Louvière face à un promoteur qui prend certaines libertés sur ses engagements. Le projet est colossal et se divise d’ailleurs en plusieurs phases. Les premières constructions sont désormais occupées ou en passe de l’être. Mais pour certains nouveaux résidents, on est loin de vivre un rêve éveillé. Et pour cause : le lotissement est construit sur le site d’un ancien charbonnage dont les terres excavées sont possiblement polluées. Pourtant, rien n’a été fait pour les assainir.

Pire, ces quelque 10 000 m³ de terre n’ont pas été évacuées mais sont stockées à proximité immédiate des habitations et d’une zone verte. Aujourd’hui, les riverains ont donc un talus de plusieurs mètres de haut en guise de paysage. Au niveau des jardins, aucun géotextile n’a été posé malgré les promesses du promoteur.