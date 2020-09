"Les terres ne sont pas polluées en cet endroit." Cette affirmation, c’est celle de Pascal Leroy (PS), échevin de l’urbanisme à La Louvière. Elle fait suite aux inquiétudes de plusieurs riverains qui se sont récemment installés dans un nouveau quartier résidentiel de la rue de Bray, à Maurage. En juillet dernier, dans nos colonnes, ceux-ci avaient exposé leurs craintes face à l’excavation et au stockage de terres du site, en réalité un ancien charbonnage, au fond de leur jardin.

Ces démarches avaient donné lieu à l’envoi sur le site d’un agent constatateur et d’un conseiller en environnement qui ont investigué et finalement rendu un rapport au collège communal. Sur base de ce rapport, l’échevin s’est voulu rassurant. "Les terres stockées ont été analysées par un bureau d’étude indépendant et elles sont exemptes de toute trace de pollution. Chaque propriétaire récupérera un certificat attestant qu’il s’agit de terres saines."

Le promoteur immobilier s’est également engagé à décharger des terres arables côté jardin afin de permettre leur culture. Si les riverains ont enfin pu obtenir une réponse à leurs interrogations, ils n’en sont pas rassurés pour autant. "Selon moi, il y a discordance entre ce qui a été dit par l’échevin et le rapport établi par les deux fonctionnaires", soupire Xavier Papier (Plus&CDH). "Les normes de l’époque ne sont pas celles d’aujourd’hui. Les citoyens ont le droit d’être apaisés."