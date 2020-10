L'automne démarre bien, même très bien, pour Thibaut Legast et Patricia Forero. Le couple de chocolatiers installé à Braine-le-Comte vient d'ajouter une magnifique médaille à sa collection personnelle déjà bien remplie. Leur Rio Kubali, chocolat de couverture au lait (45% de cacao), a décroché l'argent de sa catégorie à l'International Chocolate Awards, concours important et reconnu internationalement dans le milieu du chocolat.

Ce chocolat dit "de couverture" est principalement utilisé pour la confection des bonbons lait et éclats de chocolat proposés à la chocolaterie. Et il fait particulièrement la fierté des chocolatiers puisqu'il est fabriqué à 100% dans leur atelier. "Auparavant, nous travaillions les bonbons avec du chocolat plus conventionnel que nous commandions", confie Thibaut Legast. "Puis nous avons fait il y a quelques mois ce pari fou de tout faire nous-mêmes. Nous sommes vraiment heureux parce que c'est la récompense d'un long travail."

© DR



Derrière ce chocolat Rio Kubali se cachent en effet de longues recherches et mises au point, depuis la source des fèves au Nicaragua jusqu'à la torréfaction dans l'atelier brainois. "Nous travaillons en étroite collaboration avec l'opérateur logistique et la personne qui s'est occupée de la fermentation", précise Patricia Forera. "Nous voulions que ce chocolat soit différent, avec quelques notes puissantes mais sans prendre le dessus sur les autres ingrédients des bonbons. Nous sommes parvenus à trouver un bon équilibre pour que ça soit à la fois fort, naturel et arrondi. On retrouve aussi des notes d'olive noire légèrement caramélisée."

Forts du succès de leur nouveau produit, Thibaut et Patricia proposeront prochainement ce Rio Kubali en version tablettes. "Le chocolat de couverture est utilisé pour toutes les applications comme les moulages et les enrobages", poursuit Thibaut. "Mais nous avons la volonté de le vendre dans un beau packaging qui est encore en développement. En attendant, nous proposons aux clients de goûter gratuitement un échantillon durant toute cette semaine en disant 'Rio Kubali' au comptoir."

Et ce ne sera pas la seule surprise. Dès ce mardi, les clients découvriront le magasin totalement rénové à la rue de la Station. "Pendant les travaux, nous avons déménagé la boutique dans notre atelier. Cela a pris trois semaines au lieu d'une seule prévue initialement mais tout sera prêt pour ouvrir ce mardi matin. Tout l'intérieur a été repensé et les clients pourront le découvrir dès cette semaine."

© DR