La maison médicale avait commandé des masques par ses propres moyens.

Depuis que la crise du coronavirus a éclaté, le manque de matériel médical se fait criant. La priorité a évidemment été donnée aux hôpitaux. Les maisons de repos sont également dans le collimateur, avec les moyens du bord. Mais d'autres institutions sont également confrontées aux difficultés. Dans ce contexte, les actions de solidarité sont les bienvenues.

La maison médicale Médecine Pour le Peuple située à La Louvière a ainsi décidé de venir en aide à d'autres soignants de la région. "Nous avons nous-mêmes attendu longtemps pour avoir du matériel qui devait arriver des autorités. On a fini par commander des masques par nos propres moyens avec un surplus qu’on souhaite donner à d’autres institutions du secteur", explique Saskia Deceuninck, médecin à Médecine Pour Le Peuple. "On a décidé de distribuer plus largement et notamment aux centres psychiatriques. On a également gardé une petite réserve pour pouvoir demander aux infirmières avec qui on travaille."

Le mardi 14 avril, une délégation de la maison médicale apportera donc 700 masques pour le personnel du Centre Psychiatrique de Saint-Bernard. Des masques, mais aussi des petites douceurs pour exprimer leur soutien et leur solidarité.

"Depuis le début de la crise, le personnel doit remuer ciel et terre pour avoir du matériel correct et en suffisance. Aujourd’hui, les besoins sont énormes et l’avenir toujours incertain concernant les stocks. Face à cela, nous ne pouvions pas rester sans rien faire, et avons donc décidé d’agir à notre échelle. Par ce geste de solidarité, nous voulons les soutenir dans cette lutte contre le virus. On souhaite aussi attirer l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité de trouver une solution rapidement pour soulager le personnel et mettre à leur disposition le matériel nécessaire", conclut le docteur Saskia Deceuninck.