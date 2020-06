Pas moins de 148 bébés ont vu le jour depuis le 15 mars.

Rien n'arrête l'arrivée des bébés. Même pas le Covid-19... Et rien n'arrête non plus le service maternité du CHR Haute Senne qui, en plus d'avoir traversé la crise sanitaire, doit toujours faire face à de sérieuses menaces de fermeture. En début d'année, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) a pointé la maternité de Soignies comme l'un des établissements à fermer dans les prochaines années car elles n'atteint pas le seuil d'efficience de 557 accouchements par an et que leur situation géographique n'est pas stratégique.

La réponse à ces menaces s'est faite sur le terrain. Depuis le début de l'année 2020, plus de 266 bébés ont déjà vu le jour dans cette maternité. Ces chiffres sont même encore plus importants pour les trois derniers mois puisque le CHR a enregistré 148 naissances entre le 15 mars et le 15 juin. "On peut légitimement espérer atteindre les 300 naissances pour la fin du semestre et donc franchir la barre des 600 naissances à la fin de l'année 2020", sourit le Dr Valérie Borms, chef de service de gynécologie-obstétrique.

Le bilan actuel est d'ailleurs en avance (+10) que celui de 2019. De quoi tacler les allégations du KCE qui ont été soutenues par la ministre de la santé Maggie De Block (Open VLD). "Pour établir son rapport, le KCE a pris en compte les naissances de l'année 2016 qui était notre plus mauvaise année depuis bien longtemps. Depuis lors, nous ne cessons de progresser et nous dépassons même les 600 accouchements chaque année."

"Les mamans étaient plus calmes, les allaitements fonctionnaient beaucoup mieux"

La maternité du CHR a non seulement prouvé qu'elle était largement au-dessus du seuil d'efficience mais elle a aussi montré qu'elle était capable de gérer une telle crise. "Pendant la pandémie, nous avons mis en place toutes les recommandations émanant de l'ordre des gynécologues et de l'Etat mais en gardant nos patientes au centre des préoccupations afin qu'elles se sentent bien dans cette période heureuse de leur vie", assure le Dr Borms.

Malgré le confinement et l'interdiction des visites, tout n'a d'ailleurs pas été négatif. "Au début, c'était presque choquant que les mamans n'aient pas de visite à la maternité. Mais avec trois mois de recul, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait pas mal d'aspects positifs. Les mamans étaient plus calmes, il y a eu moins de baby blues, les allaitements fonctionnaient beaucoup mieux, les papas ont retrouvé leur place parce qu'ils ne sont plus en retrait. Une osmose, une petite bulle a pu se créer entre la maman, le papa et le bébé."

De quoi garder le sourire pour l'ensemble du service maternité de la clinique, même dans ces moments parfois difficiles. "La publication du KCE et le Covid ne nous ont pas abattus", assure Valérie Borms. "Nous sommes toujours présentes, motivées avec une équipe d'accoucheuses hyper dynamiques. Nous travaillons même sur l'avenir avec de nouveaux projets."