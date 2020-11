Le ministère public a requis vendredi devant le tribunal correctionnel de Charleroi une mesure de faveur pour trois gilets jaunes. Les prévenus sont poursuivis pour entrave méchante à la circulation et port d'un cric en tant qu'arme. Le trio a été interpellé par la police à Seneffe le 11 décembre 2018 alors qu'il se rendait sur le site de Feluy, point de chute pour des actions de blocage.

A l'intérieur du véhicule conduit par J.M., les policiers ont découvert des pneus, un bidon d'essence de cinq litres, des cagoules, des gants et un cric. J.M. et J.J., membres des gilets jaunes, ont reconnu qu'ils comptaient se rendre à Feluy, mais pas pour "casser du flic" ou bloquer les routes. "On voulait simplement mettre les pneus en feu sur le bord de la route", a expliqué J.M.

Quasiment deux ans après cette période de protestation, le substitut Bury a souhaité apaiser les tensions et tirer un trait définitif sur le passé. Toutefois, le comportement des trois prévenus doit être sanctionné. Une mesure de faveur comme une peine de travail a été requise contre le trio. "Il faut surtout passer un gros savon avec une mise en garde. On peut manifester, mais il y a des limites à ne pas franchir."

Me De Laveleye et Me Cassiers, avocats de J.M. et J.J., ont plaidé un acquittement pour les deux prévenus, estimant que ces derniers n'avaient aucune intention d'entraver la route avec les pneus. Une suspension simple du prononcé a été plaidée par les deux conseils si le tribunal correctionnel estime l'entrave méchante à la circulation établie. Le jugement sera rendu le 8 janvier 2021