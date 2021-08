À bas les clichés, c’est le mot d’ordre donné par la Province de Hainaut. Cette dernière mène en ce moment une action de sensibilisation afin que tous les jeunes soient en droit de choisir leur métier par intérêt et passion, et non pas parce qu’il s’agit d’une filière davantage « masculine » ou « féminine. » Aujourd’hui malheureusement, l’un des critères de choix reste bien le genre.

"Chaque année, la province organise une campagne de sensibilisation au choix de l’orientation scolaire qui concerne des centaines d’élèves du premier degré de l’enseignement secondaire : c’est le Girls Days Boys Day", explique-t-on du côté de la province de Hainaut. "Le mot d’ordre est clair : à bas les clichés et les stéréotypes sur les métiers considérés comme réservés à l’un ou l’autre sexe. Un périculteur, pourquoi pas ? Une cheffe de chantier, et alors ?"

Selon l’office belge des statistiques, en 2020, les femmes étaient sous-représentées au sein des métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat (5,6%), des conducteurs d’installations et de machines et des ouvriers de l’assemblage (12%), des agriculteurs et des ouvriers qualifiés de l’agriculture (19%) ou des professions militaires (6,1%). Un manager sur trois est une femme.

Les hommes sous quant à eux peu nombreux dans les métiers de service directs aux particuliers, la vente et le commerce (33%), les emplois administratifs (39,4%) et dans les professions présentées par l’office comme "intellectuelles, scientifiques et artistiques" (45,8%). Preuve qu’en la matière, le chemin est encore long. "Le genre doit-il vraiment entrer en ligne de compte ? On passe plus d’un dixième de notre vie à travailler… Autant aimer ce que l’on fait."

Selon la coordinatrice du projet, Samantha Guetof, les jeunes qui y prennent part "en sortent souvent chamboulés. Déconstruire les représentations sociales est très important, surtout en début de secondaire. Les ados ont parfois des idées toutes faites : la force physique qui manquerait aux unes, la douce et la patience qui font défaut aux autres… Juste avant que les jeunes n’aient été trop noyés sous des fausses images véhiculées dans la société, nous agissons."

Des associations sont évidemment partie prenante. Et des témoignages permettent d’illustrer le propos. "Ces travailleurs et travailleurs donnent de leur temps pour parler de leur métier aux jeunes. Ils racontent leur histoire." Compte tenu du contexte, cette année, ce n’est pas directement en classe que ces témoins se sont rendu. Leur récit a été filmé et sera diffusé dans les classes participantes.