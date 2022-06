Le ministère public a requis, mardi, aux assises du Hainaut, la culpabilité de Salvatore "Rino" Marasco pour l'assassinat de son ex-compagne, Isabelle Rectem, lors d'une fête des voisins à Chapelle-lez-Herlaimont, le 5 juillet 2019. La culpabilité est également requise pour les coups et blessures à un conseiller communal, Alain Jacobeus, victime collatérale d'un coup de feu. L'avocat général Gilles Dupuis estime que la qualification d'assassinat est justifiée. L'intention de tuer n'est pas contestée par la défense et elle est incontestable. Rino Marasco a utilisé un pistolet semi-automatique détenu sans autorisation et a tiré, à deux reprises, dans la tête de son ex-compagne. Le deuxième tir, qui a sectionné le tronc cérébral, a été fatal. Il a donc utilisé une arme létale et a visé une zone vitale. Selon l'expert en balistique, le coup mortel a été tiré à bout touchant. Le premier tir a été fait à une distance proche. Ce tir aurait pu être fatal sans une intervention rapide des services de secours, comme l'a déclaré le médecin légiste.

Au début de l'enquête, l'accusé a évoqué un tir accidentel, sous pression de la foule. Toutefois, il a fini par avouer que les coups de feu étaient volontaires. Plusieurs témoins ont confirmé qu'il avait manifesté l'intention de tuer Isabelle Rectem. Pour l'accusation, l'intention morale est démontrée. "Il y a eu un acharnement dans le chef de l'auteur", déclare l'avocat général.

C'est la question de la préméditation qui sera probablement contestée par la défense. Pour l'avocat général, le projet de tuer a été réfléchi et planifié par Rino Marasco. "Il a ruminé de sombres pensées pendant plusieurs jours. Le jour des faits, il a montré une balle à la fille d'Isabelle, déclarant qu'elle était pour sa mère".

L'avocat général énumère plusieurs témoignages évoquant les menaces de mort proférées par l'accusé, les jours précédents le 5 juillet 2019. "Sept témoignages précis et concordants, c'est beaucoup."

Le 5 juillet 2019, Rino Marasco savait qu'Isabelle allait se rendre à la fête des voisins, il l'a déclaré jeudi lors de l'instruction d'audience. Il est reparti chez lui pour enfiler une chemise ample sous laquelle son arme passait inaperçue. "Il a largement eu le temps de réfléchir s'il emportait cette arme avec lui ou non". Rino Marasco a chambré son arme et s'est rendu à la fête. Le cran de sécurité était débloqué, l'arme était donc prête à être utilisée, selon l'avocat général.

Pour l'accusation, la présence de ce pistolet, accroché à la ceinture l'accusé, est liée à la présence d'Isabelle Rectem à la fête des voisins. L'accusé a déclaré qu'il voulait se protéger du cousin de la victime, qui l'aurait menacé. L'avocat général n'y croit pas du tout. D'une part, parce que l'accusé n'a jamais évoqué ces menaces spontanément. Il n'en a parlé qu'un an après les faits, lors de son audition du 16 juillet 2020. D'autre part "s'il se sentait menacé, il aurait porté cette arme tous les jours", insiste l'avocat général.

L'avocat général ajoute que c'est l'accusé qui est allé chercher Isabelle, qui était assise à une table avec des amis, l'obligeant à marcher vers la sortie du chapiteau. "Il n'a manifesté aucune mauvaise humeur envers Luigi Chianta", qu'il soupçonnait d'être l'amant d'Isabelle. "Selon des témoins, il était même extrêmement calme".

À l'instar des parties civiles, l'avocat général estime que l'accusé voulait tuer Isabelle devant Luigi, pour lui envoyer un message : "elle est à moi et moi seul !"

Enfin, l'avocat général a demandé de répondre "oui" aux deux autres questions posées.