La cour d'assises du Hainaut a auditionné vendredi Luigi Chianta. Salvatore Marasco, dit Rino, a déclaré qu'il avait surpris son ex-compagne, Isabelle Rectem, en train de flirter avec l'échevin dans une voiture. Ce dernier avait le pantalon baissé. Luigi Chianta conteste avoir eu une relation avec Isabelle et prétend que c'est elle qui avait le pantalon baissé. Salvatore Marasco est accusé d'avoir assassiné son ex-compagne, Isabelle Rectem, lors d'une fête des voisins à Chapelle-lez-Herlaimont, le 5 juillet 2019. L'Italien est aussi accusé d'avoir blessé un conseiller communal, Alain Jacobeus, avec une balle perdue de son pistolet semi-automatique calibre 65, qu'il détenait sans autorisation.

Luigi Chianta était, en juillet 2019, coiffeur et échevin de la commune de Chapelle-lez-Herlaimont. "Isabelle et Rino tenaient le café, qui abritait la section socialiste de Fontaine-l'Evêque. On y allait le 1er mai. J'avais des relations normales avec Rino et Isabelle".

Le témoin n'était pas au courant de problèmes au sein du couple. "Quand ils ont repris un café à Chapelle-lez-Herlaimont, Rino se plaignait car Isabelle lui devait de l'argent. Il voulait récupérer ses sous."

Un jour, Rino s'est présenté dans son salon de coiffure pour lui montrer ce qu'elle lui devait. "Je n'ai pas su le raisonner. C'était devenu tellement obsessionnel que je l'évitais, comme d'autres."

Rino et Isabelle se sont séparés en mai. "Je pense qu'il vivait mal la rupture." Le 24 juin, Isabelle a envoyé un courriel au témoin, indiquant qu'elle n'était pas une voleuse. "Je ne l'ai pas lu, car je ne voulais pas me mêler de leurs affaires personnelles."

La témoin a le sentiment que Rino "cherchait après Isabelle" après leur séparation. Il n'a pas été témoin de faits de violence commis par Rino, "mais j'en ai entendu parler, sans plus".

La 10 mai 2019, Rino aurait surpris Luigi dans une voiture. "Isabelle avait baissé son pantalon, pas moi. J'étais plus embêté qu'autre chose. Je lui ai dit de cesser de m'ennuyer, que je n'étais pas son compagnon." L'accusé a déclaré, jeudi, que c'est Luigi qui avait le pantalon baissé.

Rino a ouvert la portière du côté passager. "Elle est descendue de l'auto, il lui a donné deux claques, légères. Elle est partie. Je suis rentré chez moi. Il est venu plus tard. On a bu un verre. Je lui ai dit qu'il ne se passait rien et qu'il ne passerait jamais rien entre Isabelle et moi. Il est reparti serein."

En juin, quinze jours après les faits, le témoin déclare qu'Isabelle a fortement insisté pour qu'elle rentre dans sa voiture, le jour de la braderie. Elle cherchait visiblement une relation avec le témoin. "Rino m'a demandé, le lendemain, si j'étais avec Isabelle. Je lui ai dit que non, que cette situation m'embarrassait."

Le 5 juillet 2019, l'échevin était à la fête des voisins. Il se souvient que Rino buvait de l'eau, mais il ne participait à la conversation entre lui et Alain Jacobeus. Il dit avoir vu Rino partir précipitamment, sans en connaître la raison. "A un certain moment, j'ai entendu deux coups de pétard. J'ai sursauté. Quand je me suis retourné, j'ai vu du sang sur Alain. Des gens couraient vers la sortie. Isabelle était couchée au sol. En une fraction de seconde, c'était l'horreur, la désolation."

Me Mayence, avocat de la défense, relève que le témoin n'a jamais déclaré qu'Isabelle lui avait fait part de menaces. "Je ne discutais pas souvent avec elle", répond Luigi Chianta.

La fille d'Isabelle Rectem témoigne devant la cour

La cour d'assises du Hainaut a auditionné, vendredi, la fille d'Isabelle Rectem. La jeune femme ne comprend pas pourquoi Salvatore Marasco, qu'elle considérait comme son père, a tué sa maman. "Il m'a tuée avec elle", a-t-elle déclaré. Quand la jeune femme a découvert que sa maman avait une relation avec Salvatore Marasco, au début des années 2000, la jeune femme, alors enfant, était contente, car elle s'entendait bien avec celui qui est surnommé "Rino". Elle le considérait alors comme son père et garde de bons souvenirs de cette époque.

Toutefois, trois à quatre ans avant les faits, elle avait remarqué que sa maman était plus triste, qu'elle avait perdu du poids. Elle avait des bleus aussi sur le corps. Isabelle restait discrète, mais sa fille avait remarqué qu'elle n'était plus la même.

Le 5 juillet 2019, la jeune femme n'était pas présente à la fête des voisins. Toutefois, elle s'était rendue plus tard sur la scène de crime et elle avait vu sa mère, morte, couchée sur la pelouse. "Tuer ma mère comme ça, c'est très lâche. Il dit avoir été menacé par mon cousin, c'est impossible, car ma mère n'avait plus de relation avec lui. Il se vantait partout qu'il allait la tuer."

La jeune femme ajoute que Rino n'était pas content qu'Isabelle se présente aux élections communales de 2018, sur la liste socialiste. "Il voulait qu'elle reste près de lui, il surveillait ses faits et gestes." Elle n'a jamais vu de violence entre sa mère et son beau-père.

"Le 3 mai, il m'a téléphoné pour me dire qu'il était parti. Après la séparation, j'ai continué à lui parler, car je le considérais comme mon père. Il était très triste, il ne comprenait pas, il considérait ma mère comme sa poupée Barbie, qu'il manipulait comme il voulait", a poursuivi la jeune femme. "Maman m'a dit qu'elle ne supportait plus son comportement de pervers narcissique."

Au fil des jours, Rino se montrait plus méchant. "Il m'a dit qu'il allait tuer ma mère, je n'ai jamais cru qu'il allait passer à l'acte."