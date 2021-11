Son épouse, Onjanirina Rakotomalala, était couchée sur le canapé, la gorge tranchée. Une instruction avait été ouverte pour meurtre et pour coups et blessures, car l'implication d'un tiers n'était pas exclue. Les policiers ont retrouvé deux couteaux entiers et deux couteaux brisés dans la pièce. L'ADN de la victime a été relevé sur les quatre couteaux, alors que la victime dit en avoir utilisé deux.





Le juge d'instruction et la police judiciaire sont arrivés sur les lieux, en milieu d'après-midi. Différents devoirs d'enquête ont été demandés par le juge d'instruction et notamment l'analyse des téléphones portables. Ils ont découvert que le couple s'était rencontré virtuellement, par le biais d'un réseau social, en juin 2017. "Dès le début, une jalousie réciproque transpirait de leurs conversations", a déclaré un policier.





Malgré les tensions, ils se sont mariés le 13 janvier 2018, soit cinq jours après leur première rencontre physique. La jeune mariée a rejoint son époux en Belgique, au début du mois d'août. Le 10 octobre, Francesco a demandé à son libraire d'effacer des messages compromettants de son GSM, alors que l'accusée, qu'il avait épousée en janvier 2018, cinq jours après leur rencontre physique sur l'île de Madagascar, le soupçonnait d'avoir des conversations avec d'autres femmes. "Si ma femme voit ça, elle me tue", a-t-il déclaré au commerçant.





La nuit du 11 au 12, l'accusée a découvert ces messages et a créé un faux profil Facebook au nom de la femme avec laquelle conversait son époux. Elle lui a envoyé des messages, il a répondu. En milieu de matinée, il s'est rendu compte que sa femme l'avait piégé. Quand elle est rentrée chez elle, une dispute a éclaté. Lors de la rixe, l'accusée a porté des coups de couteau à son époux, qui a tenté de se défendre. Les lésions relevées sur ses avant-bras le confirment. Un coup, porté dans le cou, sous la mâchoire, a été fatal. La lame a sectionné la carotide droite.





Le 6 novembre, l'accusée est passée aux aveux dès sa sortie du coma, alors que les enquêteurs n'avaient pas encore exclu l'intervention d'un tiers dans cette sanglante affaire. Après avoir tué son époux, elle a tenté de mettre fin à ses jours par égorgement, prise de médicaments et coups de couteau portés au niveau du thorax. Selon le légiste, les gestes posées et les séquelles témoignent d'une volonté de se suicider. "Sans une intervention rapide des secours, elle décédait", a déclaré le légiste.

Ce sont deux policières de la zone de police qui sont arrivées les premières sur les lieux, appelées par un témoin qui avait fait la macabre découverte. La porte d'entrée avait été défoncée par le témoin. À droite, dans la pièce située après le hall d'entrée, gisait le corps sans vie de Francesco D'Alessandro, assis contre le mur.