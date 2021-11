Le jury populaire de la cour d'assises du Hainaut entrera en délibération mercredi matin pour débattre sur la culpabilité d'Onjanirina Rakotomalala, originaire de Madagascar et accusée du meurtre de son mari, Francesco D'Alessandro, commis le 12 octobre 2018 à La Louvière. La défense n'a pas contesté la culpabilité, requise par le ministère public et plaidée par les parties civiles. "Si quelqu'un doute de la culpabilité, qu'il se manifeste", a déclaré Me Jean-Edmond Mairiaux, en début de plaidoirie, pour la défense. "La messe est dite depuis le premier jour du procès, confirmée par ses premiers mots lors de son procès. Nous vous demandons de retenir ses aveux."

Plus tôt, l'accusation avait mis en évidence "un faisceau d'indices précis et concordants", qui convergent vers la culpabilité de la Malgache. Selon l'avocat général, elle était animée de l'intention de tuer, car elle a frappé violemment son mari de plusieurs coups de couteau, dont un au niveau de la carotide, cause de la mort.

Le couple s'était rencontré via le réseau social Facebook en juin 2017. Il approchait soixante ans alors que cette mère de deux enfants avait un peu plus de trente ans.

En janvier 2018, Francesco d'Alessandro s'était rendu sur l'île de Madagascar pour y rencontrer Onjanirina Rakotomalala. Il l'a épousée sur place quelques jours plus tard. Après deux mois passés sur l'île, il est rentré en Belgique, seul pour un temps.

Le 2 août, son épouse l'a rejoint et s'est installée chez lui, à La Louvière. Selon les proches de la victime, Francesco était amoureux mais l'accusée semblait ne pas se plaire en Belgique.

Jalouse, elle le soupçonnait de continuer à échanger des messages avec d'autres femmes sur Facebook. Après avoir effectivement découvert des messages échangés en ce sens, dans la nuit qui a précédé les faits, elle crée un faux profil et envoie des messages à son mari, qui y répond.

Le matin du 12 octobre, ils ont une discussion houleuse au téléphone. Quelques heures plus tard, l'accusée qui s'était rendue au parc, rentre au domicile conjugal et le tue d'un coup de couteau porté dans le cou, sous le menton. Elle n'a jamais contesté le meurtre.

Mercredi, auront lieu d'éventuelles répliques. L'accusée prendra la parole et le jury partira ensuite en délibération. Le verdict sur la culpabilité est attendu le jour même. Le débat sur la peine aura lieu dans la foulée.