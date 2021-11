C'est en larmes que l'accusée, Onjanirina Rakotomalala, 36 ans, a raconté le crime devant la cour d'assises du Hainaut, lundi. Jalouse du fait que son mari correspondait avec d'autres femmes sur internet, elle lui a tendu un piège en créant un faux profil Facebook. Le 12 octobre 2018, une dispute mortelle a éclaté dans l'appartement de la rue de la Concorde à La Louvière.

L'accusée a raconté son enfance malheureuse à Madagascar, baignant dans un climat de violence physique et sexuelle, son premier mariage, ses deux enfants, sa rencontre avec un ressortissant français qui voulait l'épouser. Cette relation s'est terminée en 2017, quelques semaines après les premiers contacts avec la victime, dès le mois de juillet 2017, via Facebook.

En janvier 2018, Francesco d'Alessandro débarquait sur l'île malgache. Cinq jours plus tard, il épousait l'accusée. Le Louvièrois est rentré en Belgique deux mois plus tard, seul. Début août, l'accusée débarquait à La Louvière pour s'installer avec son époux à la rue de la Concorde. Jalouse, elle reprochait à son mari d'avoir des conversations avec d'autres femmes sur internet. Elle lui reprochait aussi d'être violent, notamment lors de leurs relations intimes.

La veille du crime, elle a découvert qu'il échangeait des messages et des photos avec une femme sur Facebook. Elle a créé un faux profil Facebook au nom de cette femme afin de confondre son mari. Le lendemain, Francesco a découvert qu'il avait été piégé par sa femme. Quand elle est rentrée, une dispute a éclaté dans l'appartement. "J'attendais une explication, il a pris un siège et il a voulu me le jeter. J'ai pris un couteau qui se trouvait derrière moi et je l'ai jeté dans sa direction", a déclaré l'accusée. Elle a ensuite porté un second coup de couteau, lequel s'est brisé. "J'ai tellement frappé fort que le couteau s'est brisé. Je suis tombée avec le manche en main. Il a essayé de m'attraper, mais j'ai retourné la table. Il a glissé à cause du sang et m'a demandé pourquoi je l'avais tué. C'était comme dans un cauchemar, j'ai pris le premier couteau et je me suis porté des coups de couteau dans le thorax, pensant toucher mon cœur. J'ai pris des médicaments mais cela ne m'a pas tuée. J'ai eu assez de force pour appeler sa sœur et lui dire que Franco était mort. J'ai raccroché, je suis allé près de lui, je l'ai serré dans mes bras, j'ai senti qu'il avait froid."

Un proche de Franco est entré dans la maison. Lors de l'enquête, elle a déclaré que cet homme lui avait porté des coups de couteau. Toutefois, elle ne se souvient pas de cette scène. L'accusée, blessée, a été transférée à l'hôpital du Tivoli et elle a été privée de liberté.