Pierre Hustin, avocat général à la cour d'assises du Hainaut, a requis mardi la culpabilité de Jymmi Durieux, de Michaël Liégeois et de Gérard Dujardin, pour le meurtre de Jacques Hermail, commis le 1er février 2020 à La Louvière. Concernant Jymmi Durieux, l'accusation fait volte-face car elle avait toujours soutenu la non-assistance à personne en danger. L'avocat général prétend que deux éléments l'ont fait changer d'avis, la couverture et le seau retrouvés sur la scène de crime.

L'avocat général estime que les trois accusés ont quitté le domicile de la victime, vers 21h05, pour se rendre à la friterie, située à 800 mètres de là. Ils sont probablement arrivés vers 21h25-21h30. Ils ont bu pendant la préparation de leur repas. Les secours ont été appelés à 22h29 et Jacques Hermail est mort à 23h45, brûlé sur une partie du corps et à l'intérieur. Il a donc agonisé très longtemps, retient l'avocat général. "Dès l'appel de Jymmi Durieux, on sait que c'est un fait criminel. Pour le reste, nous n'avons pas beaucoup de certitudes".

L'avocat général a examiné le rôle de chacun, commençant par Michaël Liégeois. Pour l'accusation, il ne fait aucun doute qu'il a commis un meurtre. L'accusé a frappé violemment la victime à la tête, avant de l'asperger de pétrole et de bouter le feu. Concernant Gérard Dujardin, l'avocat général estime qu'il est co-auteur d'un meurtre.

Le cas de Jymmi Durieux est le plus épineux, car l'accusation n'a jamais soutenu le meurtre lors de la procédure, préférant retenir la non-assistance à personne en danger. "Deux éléments m'ont fait changé d'avis : la couverture et le seau", a-t-elle expliqué.

Contrairement à ce que Jymmi Durieux prétend, l'accusation estime que la couverture n'a pas servi à éteindre les flammes. Quant au seau, Jymmi a déclaré qu'il vidait le seau dans le WC quand il était plein. Il l'a donc touché avant le 1er février. "Sa thèse d'avoir voulu sauver la victime s'écroule", indique l'avocat général.

Pour l'avocat général, Jimmy a assisté passivement à l'agression dont était victime Jacques Hermail. "Son inaction volontaire et consciente a eu comme conséquence d'encourager Michaël Liégeois". L'avocat général a tenu le même raisonnement pour Gérard Dujardin.

Pierre Hustin ne croit pas Jymmi quand il déclare qu'il essaye d'échapper aux bagarres, depuis une agression au couteau dont il fut victime. "Plusieurs témoins ont déclaré qu'il était chaud le soir du crime, prêt à se battre". Pour l'accusation, les trois accusés sont coupables d'un meurtre.