Le procès des trois hommes accusés du meurtre de Jacques Hermail, commis le 1er février 2020 à La Louvière, a repris lundi devant la cour d'assises du Hainaut à Mons avec les auditions d'experts. Une couverture a été montrée aux jurés. Selon Jymmi Durieux, il l'a utilisée pour éteindre les flammes sur le corps de Jacques Hermail. Or cette couverture est intacte. Après un jour de procès, il semble établi que les trois hommes ont passé la soirée chez la victime, rue des Carrelages à La Louvière. Ils ont beaucoup bu durant la journée. Gérard Dujardin prétend avoir frappé la victime en premier, suivi par Michaël Liégeois. Ce dernier est en aveux d'avoir versé du pétrole sur la victime et d'avoir allumé son briquet. Il dit avoir été surpris par un flash. Les faits ont eu lieu vers 21h.

Michaël Liégeois prétend avoir voulu éteindre le feu en jetant un seau d'eau sur la victime. Jymmi Durieux conteste et dit que c'est lui qui s'est saisi du seau. Son ADN a été relevé sur le manche du seau, mais pas celui de Michaël Liégeois.

Me Danneau, avocate de la partie civile, a souhaité montrer cette couverture aux jurés. Une couverture qui est propre, au point que les enquêteurs n'ont pas jugé nécessaire de l'analyser. Toutefois, elle a été relevée parmi les pièces à conviction. Elle ne présente aucune trace de suie ou de sang. Jymmi Durieux persiste: c'est cette couverture qu'il a utilisé pour éteindre le feu.

Les accusés ont quitté les lieux tous les trois en même temps, ils ont d'ailleurs été vus par un voisin. Ont-ils fermé la porte et le volet pour empêcher Jacques d'appeler les secours? Si le volet de la fenêtre était ouvert en cours de soirée, puisqu'un témoin a vu la victime et deux hommes par la fenêtre, il était fermé à l'arrivée de la police. Quant aux clés des deux portes donnant accès à l'appartement, elles se trouvaient dans les poches de Jymmi Durieux. Enfin, il n'y avait aucun accès par l'arrière de l'appartement.

Le téléphone portable de la victime a été utilisé par Jymmi Durieux pour appeler les secours, vers 22h30, après être allé manger des frites dans un snack situé à moins d'un kilomètre de là, avec les deux autres accusés. A l'arrivée des policiers, le téléphone se trouvait sur l'appui de fenêtre d'une maison voisine.

Sur la scène du crime, les experts ont relevé des taches de sang dans la première pièce de vie. De l'autre côté, il y avait une flaque d'eau. Des traces de pétrole et de suie ont été retrouvées plus loin, dans le fond de l'appartement, sur un canapé. Il n'y avait pas d'eau à cet endroit. Jacques Hermail a succombé à ses blessures vers 23h45, dans l'ambulance qui l'emmenait à l'hôpital. Il avait d'importantes brûlures sur le haut du corps et à la tête.

Vendredi, la défense de Jymmi Durieux a annoncé, dans un acte de défense, qu'elle contesterait le meurtre. Elle a demandé de poser la question de la non-assistance à personne en danger, retenue initialement par le juge d'instruction.

Le procès se poursuit toute la semaine. Prévue lundi matin, l'audition du médecin légiste a été reportée de vingt-quatre heures.