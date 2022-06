La défense de Jymmi Durieux, accusé, aux côtés de Michaël Liégeois et Gérard Dujardin, du meurtre de Jacques Hermail, commis le 1er février 2020 à La Louvière, a contesté le meurtre mercredi matin devant la cour d'assises à Mons. Elle a cependant reconnu la non-assistance à personne en danger. Jacques Hermail a été brûlé vif dans son appartement, rue des Carrelages, après avoir été aspergé d'un pétrole lampant. Une heure trente plus tard, Jymmi Durieux est revenu seul sur les lieux.

"Dans cette tragique affaire, un seul a eu un sursaut d'humanité, c'est Jymmi Durieux. Il est revenu et il a essayé de sauver Jacques", a déclaré Me Ricardo Bruno, en début de plaidoirie. Pour les avocats de Jymmi, ce dernier n'a pas eu l'intention de tuer Jacques Hermail, lequel avait accepté de l'héberger chez lui. Me Bruno estime que l'accusation fait un procès d'intention à son client.

Selon la défense, Jymmi Durieux n'a pas porté de coups à Jacques Hermail. "Il est intervenu à un moment donné quand la scène a atteint un certain degré de violence", insiste Me Bruno. "Il n'a pas bouté le feu à Jacques non plus. Il dit qu'il était aux toilettes, ce n'est pas dénué de toute crédibilité. On sait qu'il a des problèmes aux reins".

Mardi, l'avocat général avait fait volte-face en demandant la condamnation de Jymmi Durieux pour meurtre, alors qu'il avait soutenu la non-assistance à personne en danger durant toute la procédure. Une couverture et un seau retrouvés sur la scène de crime lui ont fait changer d'avis. L'accusé prétend qu'il a utilisé ces deux objets pour éteindre le feu.

"Jymmi a toujours soutenu qu'il avait utilisé le seau pour jeter de l'eau sur Jacques. Son ADN ainsi que celui de la victime ont été retrouvés sur l'anse. Il n'est pas le seul à avoir parlé du seau : Le 2 février 2020, Michaël Liégeois en parle dans son audition, déclarant que c'est lui qui avait jeté le contenu du seau", répond Me Bruno.

Concernant la couverture, retrouvée intacte par les enquêteurs, le pénaliste répond qu'elle se trouvait sur le canapé, imbibée de pétrole. "Cela veut dire qu'il y a eu une intervention humaine. Nous soutenons que c'est Jymmi qui a pris cette couverture. D'ailleurs, Gérard Dujardin a déclaré: il me semble qu'il a pris une couverture". Cette dernière n'a fait l'objet d'aucune expertise.

Enfin, si Jymmi détenait les clés de l'appartement dans sa poche, ses avocats estiment que c'est parce qu'il comptait accompagner Jacques à l'hôpital. Me Bruno explique qu'il est impossible que Jacques ait continué à brûler durant une heure trente. "Quand Jymmi a pris la mauvaise décision de quitter les lieux, avec les autres, le feu est éteint et il ne pense pas que Jacques va mourir".

Pour ses avocats, Jymmi doit être reconnu coupable de non-assistance à personne en danger, et non pour meurtre.