Le juge d'instruction et les policiers chargés d'enquêter sur la mort de Jacques Hermail (58 ans), décédé le 1er février 2020 après avoir été brûlé vif dans son appartement à La Louvière, sont venus témoigner devant la cour d'assises. Trois hommes sont accusés du meurtre: Jymmi Durieux, Michaël Liégeois et Gérard Dujardin.

Le 1er février 2020, à 22h29, Jymmi Durieux appelle les secours, il est très calme, il déclare que Jacques "est tout noir" et qu'il ne sait pas qui a pu lui faire du mal. La police de La Louvière arrive à la rue des Carrelages, à 22h49, alors que le SMUR est en train de stabiliser Jacques, grièvement brûlé sur le haut du corps et à la tête. Il décède une heure plus tard.

Une instruction est ouverte durant la nuit au parquet de Mons et Véronique Hanton est désignée comme juge d'instruction. Elle envoie la police judiciaire sur place et ordonne des premiers devoirs d'enquête, dont l'audition de Jymmi comme témoin et une enquête de voisinage.

Jymmi informe les policiers que Jacques a pu lui donner l'identité de ses agresseurs, Micky et Papy. Les policiers apprennent que Papy vit à Manage. Gérard Dujardin est identifié. Le 10 janvier 2020, la police était intervenue chez lui pour une personne en état d'ivresse, Michaël Liégeois, qui vit à Binche. Jymmi reconnaît Micky et Papy sur un panel photographique. Les deux suspects sont interpellés.

Cependant, un voisin est formel, il dit avoir vu trois hommes sortir de l'appartement de Jacques, en fin de soirée, et qu'ils paraissaient très nerveux. Les descriptions données correspondent aux deux suspects mais le troisième ressemble curieusement à Jymmi, dont les vêtements sont imbibés de pétrole.

Dans l'appartement, les policiers relèvent des traces de pétrole sur un divan, un coussin et sur le haut d'un pantalon. Une trace de brûlure correspond à une blessure relevée sur le corps de Jacques. C'est probablement le pantalon qu'il portait. Un tee-shirt, sur lequel sont greffés des lambeaux de peau, est aussi retrouvé dans l'appartement.

L'enquête avance et les trois hommes sont auditionnés par la police et le juge d'instruction. Ils donnent une version différente et multiplient les contradictions. Le juge inculpe Gérard Dujardin et Michaël Liégeois de meurtre et Jymmi Durieux de non-assistance à personne en danger. En fin d'instruction, la chambre des mises en accusation a renvoyé les trois hommes devant les assises pour meurtre.