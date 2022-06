Les avocats de Gérard Dujardin, accusé, aux côtés de Jymmi Durieux et Michaël Liégeois, du meurtre de Jacques Hermail commis le 1er février 2020 à La Louvière, ont contesté, mercredi matin devant la cour d'assises du Hainaut, l'accusation de meurtre. Jacques Hermail a été brûlé vif dans son appartement, rue des Carrelages, après avoir été aspergé d'un pétrole lampant.

Me de Nanteuil, qui plaide pour la première fois aux assises, retient des trois premiers jours du procès que les trois accusés ont peu d'attaches familiales. "Gérard Dujardin n'est pas un menteur, ses souvenirs sont obstrués par sa honte", a déclaré la jeune avocate.

Quelques années avant les faits, Gérard Dujardin avait hébergé Jacques Hermail et leur entente était bonne. L'avocate se demande pourquoi l'accusé, décrit comme un suiveur, a lancé les hostilités en donnant des claques à Jacques. "Il a été dépassé par la suite des événements", dit-elle.

Pour Me Pierre Monville, Gérard Dujardin n'est pas coupable d'un meurtre, car ce sont les brûlures internes qui ont provoqué la mort de Jacques Hermail. Or, Michaël Liégeois avoue avoir aspergé la victime de pétrole et allumé le briquet. Cependant, Gérard Dujardin était présent dans ce huis clos et ses avocats estiment qu'il doit être reconnu coupable de non-assistance à personne en danger.

Lors de sa plaidoirie, l'avocat a suggéré à la cour de poser la question des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce qui n'avait jamais été fait avant mercredi. L'accusation ne s'y est pas opposée, à condition de retenir l'article 400 du code pénal, "car les coups ont provoqué un hématome sous-dural".

Enfin, Me Benzerfa, a déclaré que Gérard Dujardin était "un lâche, mais pas un meurtrier", annonçant au passage que son client était gravement malade.

"Il y a eu deux scènes", plaident les avocats de M. Liégeois

Les avocats de Michaël Liégeois ont démonté ce qui a été présenté jusqu'à présent, depuis le début du procès. Selon eux, il n'y a pas eu une seule scène d'embrasement mais deux. "Nous avons la conviction que les faits commis par notre client ne sont pas en lien avec le décès du malheureux Jacques Hermail".

Mardi, les avocats avaient demandé à la cour de sortir deux vestes, que portait Jacques Hermail le jour des faits, des pièces à conviction. "Ces deux vestes n'ont pas brûlé ensemble, c'est impossible. Alors, il y a deux scènes d'embrasement et la seconde a eu lieu en l'absence de Michaël Liégeois et de Jymmi Durieux", ont-ils voulu démontrer.

Le 1er février 2020, les quatre hommes boivent de l'alcool ensemble et se retrouvent chez Jacques, rue des Carrelages. Une discussion envenimée a lieu avec des voisins. "Hermail a dit à Jymmi Durieux de se calmer, il ne veut pas avoir de problèmes avec ses voisins". Selon Me Parquet, il y a eu plusieurs scènes de coups.

Il est environ 21h. Selon les avocats de Michaël, les quatre hommes s'apprêtaient à aller manger à la friterie. Jacques avait enfilé sa veste. Mais une dispute éclate encore. Michaël Liégeois asperge Jacques Hermail avec du pétrole, et allume son briquet. Il laisse son ADN sur le bouchon, mais pas sur la poignée du bidon. Pour ses avocats, c'est alors logique qu'on ne retrouve pas son empreinte génétique sur l'anse du seau. "Nous croyons que c'est lui qui s'est saisi du seau".

Alors, quand les trois accusés quittent les lieux, Jacques Hermail est brûlé mais son état n'est pas inquiétant, selon cette reconstruction de la scène. Michaël Liégeois aurait dit à ses avocats que Jacques avait encore sa moustache et ses cheveux quand ils sont partis.

Jymmi Durieux est le seul à être revenu, vers 22h30. Selon la défense de Michaël Liégeois, Jacques Hermail lui en veut et ne veut plus de Jymmi chez lui. "Jymmi perd alors son logement et la garde de sa fille, ce qui est très important pour lui". L'avocate rappelle que Jymmi Durieux a menacé de mort Michaël Liégeois, lors de la chambre du conseil, car il craignait de ne plus voir sa fille.

La défense émet donc l'hypothèse que Jymmi Durieux a mis le feu à la victime, une seconde fois.