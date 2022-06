Le procès de Jymmi Durieux, Michaël Liégeois et Gérard Dujardin, accusés du meurtre de Jacques Hermail, commis le 1er février 2020 à La Louvière, se poursuit mardi aux assises du Hainaut avec l'audition du médecin légiste qui a autopsié le corps de la victime. Ses deux confrères, avec lesquels le médecin a formé un collège d'experts, ont été excusés. Jacques Hermail a été brûlé vif dans son appartement, rue des Carrelages, après avoir été aspergé d'un pétrole lampant. Le médecin légiste a donc autopsié un cadavre fortement abîmé.

Le corps a été autopsié le 2 février 2020. Les médecins ont retrouvé des lésions de brûlures de deuxième et troisième degrés sur une bonne partie du corps, le bas du dos et les bras, soit là où le pétrole lampant a été déversé. Des infiltrations hémorragiques ont été relevées au niveau du crâne. Un hématome sous-dural se trouvait sous la tempe gauche. "Plusieurs coups, assez violents, ont entraîné une hémorragie cérébrale. Sans soins, ces coups auraient pu entraîner la mort", a expliqué le médecin légiste.

Une partie de la langue était brûlée et recouverte de suie. Toute la partie arrière de la gorge était gonflée, sous l'effet de la chaleur. Des traces de suie et des brûlures ont été relevées au niveau de la gorge, de l'œsophage et des voies respiratoires. "Les brûlures étaient suffisantes pour entraîner le décès", a déclaré le médecin légiste. L'inhalation des fumées toxiques a accéléré le processus létal.

Toutefois, les médecins furent surpris d'apprendre que Jacques Hermail était encore conscient et capable de parler, quand il a été pris en charge par les secours, près de deux heures après les faits. Le témoin estime que, si les secours étaient intervenus dans un délai raisonnable, Jacques Hermail aurait peut-être pu être sauvé.

Après les faits, les accusés sont partis manger des frites, laissant Jacques Hermail seul dans son appartement. Jymmi Durieux est revenu plus d'une heure plus tard pour appeler les secours. "Les brûlures sont les douleurs les plus atroces", a déclaré le médecin. Enfin, le médecin légiste ne peut pas déterminer si Jacques Hermail a perdu conscience à un moment de la soirée, entre les faits et l'arrivée des secours.

Les experts témoignent devant la cour

Un expert ADN, professeur de l'Université de Gand, a été auditionné en vidéoconférence lundi. Il est intervenu dans le cadre du dossier pour analyser différents échantillons. Sur le bouchon du bidon de fuel, l'expert a relevé l'ADN de Michaël Liégeois. Ce dernier ne conteste pas avoir versé du pétrole sur la tête de Jacques Hermail. Les empreintes génétiques des deux autres accusés ont été exclues.

Sur l'anse d'un seau, seul l'ADN de Jymmi Durieux a été relevé. Ce dernier prétend qu'il a utilisé ce seau pour éteindre les flammes. Il s'avère qu'il logeait chez la victime, il a pu donc utiliser ce seau lors d'une autre occasion, d'autant que ce seau servait à récolter les eaux usées d'un lavabo sans siphon. Sur le cordon du volet, l'ADN des trois hommes a été exclu. "Toutefois, Jymmi Durieux a avoué avoir ouvert le volet pour faire signe à l'ambulance", relève la partie civile. Son ADN a été retrouvé sur la poignée de la fenêtre.

Un expert incendie de l'INCC a témoigné dans la foulée. Selon ses analyses, le textile s'enflamme en moins de quatre secondes avec le pétrole retrouvé sur la scène de crime et sur les vêtements de la victime, mais aussi des accusés. "Cela s'enflamme très lentement, pas comme l'essence", a déclaré l'expert. Selon lui, la hauteur des flammes dépend de la quantité de pétrole. Toutefois, elles n'ont pas dépassé le mètre.

L'expert estime que de l'eau aurait suffi pour éteindre le feu. Qui a éteint le feu ? L'expert n'écarte pas l'hypothèse selon laquelle c'est la victime qui aurait éteint les flammes, elle-même. L'expert n'a relevé aucune trace de pétrole sur la couverture présentée lundi matin au jury. Jymmi Durieux prétend qu'il a utilisé cette couverture pour éteindre le feu.



Le profil psychologiques des accusés

Les experts en santé mentale ont ensuite détaillé leurs examens devant la cour. Aucun des trois ne souffre d'un trouble mental. Les trois accusés sont bien ancrés dans les abus et dépendances, à la fois alcooliques et toxicologiques.

Concernant Jymmi Durieux, il présente des traits psychopathiques avec des éléments autocentrés et de l'antisocialité. Les experts relèvent une personnalité impulsive et réactive, supportant peu les frustrations ou les oppositions.

Michaël Liégeois a des traits de personnalité antisociale qui correspondent à un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui avec une difficulté à se conformer aux normes sociales. Les experts ne constatent pas de psychopathie, mais certains critères de celle-ci, comme le style de vie instable et antisocial sont présents.

Enfin, chez Gérard Dujardin, les experts relèvent de la suggestibilité, dans le sens où il peut être facilement influencé par autrui ou par les circonstances. Il est décrit comme un suiveur.