La cour d'assises du Hainaut a entendu, lundi, le frère de Jacques Hermail, partie civile au procès. Jymmi Durieux, Michaël Liégeois et Gérard Dujardin sont accusés du meurtre de Jacques Hermail, commis le 1er février 2020 à La Louvière. Jacques Hermail a été brûlé vif dans son appartement, rue des Carrelages, après avoir été couvert d'un pétrole. Le procès a débuté vendredi dernier devant la cour d'assises. Le frère est né deux ans après la victime. Ils ont grandi ensemble. "A 14 ans, Jacques a voulu aller travailler comme manœuvre maçon. Il est ensuite allé travailler chez Boël. Il était serviable et gentil, il avait le cœur sur la main". Selon son frère, Jacques était un homme calme, pas bagarreur.

Jacques buvait, mais il craignait son frère, lequel tentait de limiter sa consommation d'alcool. "Quand on m'a annoncé son décès, je croyais que c'était à cause de la boisson. Ils m'ont pris le dernier frère qui me restait. Je me suis retrouvé seul. Maman est à la maison de retraite. Elle n'a pas vraiment réagi quand je lui ai annoncé la mort de Jacques. Nous n'en parlons pas."

Jacques allait parfois chez sa mère, avec d'autres personnes pour passer la nuit. Il avait entendu parler d'un "papy de Manage", qui est le surnom de Gérard Dujardin.

Jymmi Durieux a pris la parole après le témoignage pour déclarer qu'il était désolé de ne pas être intervenu plus vite.