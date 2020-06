Le corps sans vie du Manageois avait été repêché en février dernier.

C’est un rebondissement dans l’affaire du meurtre de Luis Gonzales Rojas, dont le corps avait été repêché dans le canal du centre en février dernier. Ce vendredi, comme l’annonce Sudpresse, on a appris que deux personnes venaient d’être inculpées dans le cadre de ce dossier… Dont son épouse Anneliese et l’un de ses amis, âgé d’une cinquantaine d’années. À ce stade, l’enquête se poursuit pour éclaircir les très nombreuses zones d’ombre qui entourent le dossier, d’autant plus que les deux suspects nient les faits.

© DR



Luis Gonzales Rojas, 35 ans, avait quitté son domicile situé à Manage dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 février dernier. Sa femme avait signalé sa disparition mais quelques heures plus tard, soit le lendemain de la disparition, le véhicule habituel du manageois était extrait du canal du Centre, au niveau de la rue des Bois à Bois d’Haine, à deux pas de son domicile. À l’intérieur du véhicule, une Dacia Dokker blanche de la société Pirson Montage, gisait le corps sans vie de la victime.

L’autopsie avait révélé que le trentenaire avait été tué de plusieurs balles avant d’être enfermé dans le coffre de la camionnette tandis que celle-ci avait été précipitée dans le canal. Les circonstances des faits n’avaient pu être établies mais plusieurs impacts de balles, entre huit et neuf, avaient pu être identifiés au niveau de la poitrine et de la tête, ce qui avait provoqué la mort.

La police judiciaire s’était rapidement saisie de l’affaire et avait lancé un appel à témoins dans la foulée afin de tenter de faire le plus rapidement possible la lumière sur ces faits sordides. Rien, à l’époque, ne laissait présager la tournure que les événements semblent prendre en cette fin de semaine. En effet, le père de famille laissait derrière lui un adolescent de 14 ans mais également sa compagne et les deux enfants de celle-ci, qu’il considérait comme les siens.

Qu’est-ce qui aurait donc pu pousser cette mère de famille à commettre l’irréparable ? Avec son inculpation, l’enquête vient en tout cas de prendre un sérieux coup d’accélérateur : à ce stade, aucun suspect n’avait été identifié et les circonstances qui avaient mené à l’exécution du Manageois, inconnu de la justice et sans histoire, restaient nébuleuses. Les deux inculpés auraient dû comparaitre ce vendredi devant la chambre du conseil de Charleroi mais la défense a demandé un report de quelques jours.