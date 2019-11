Plusieurs personnes proches de la victime sont venues témoigner ce vendredi devant la cour d'assises du Hainaut.

La mère de Steve Depla, décédé à la suite d'un coup de couteau reçu le 29 janvier 2018, a témoigné devant la cour d'assises du Hainaut, vendredi. Elle a raconté qu'elle passe chaque jour sur la tombe de son fils à Menin. La mère des trois enfants de la victime est aussi venue témoigner. Steve Depla ne portait pas le nom de famille de son père biologique mais du second mari de sa mère. Son géniteur a pris la fuite alors que sa mère était enceinte.

Steve a grandi dans un climat de violence car son beau-père était brutal. Il a commencé à toucher à la drogue douce dès l'âge de 15 ans. Il s'est aussi montré violent à l'égard de sa mère quand elle refusait de lui donner de l'argent.Steve a ensuite rencontré Laetitia, avec laquelle il a vécu neuf ans et eu trois enfants dont il s'était fait tatouer les prénoms sur le corps. "Steve s'occupait bien de ses enfants. Il venait les voir chez moi, en train", a expliqué sa mère.

Son ex-compagne a confirmé qu'il était un bon père. Steve et Laetitia se sont séparés "en bon terme", a précisé la jeune femme, mais pas pour une question de violence. "On s'est donné des gifles une seule fois, au tout début car il avait vu que je parlais encore avec mon ancien compagnon", a-t-elle raconté. Elle ignorait que Steve consommait de la drogue dure. "Quand nous étions ensemble, il fumait seulement un joint par jour et il n'était pas agressif", a ajouté celle qui a été surprise en lisant le rapport d'autopsie.

Me Guttadauria, avocat de la défense, a remarqué que Steve avait brisé une vitre avec son poing lors de cette dispute. "Cela nous rappelle quelque chose, c'est étrange", a déclaré l'avocat. Selon sa cliente, Steve a brisé la vitre de la porte de la cuisine lors de leur dispute du 29 janvier 2018, juste avant d'être touché d'un coup de couteau. Les traces de coupure relevées sur ses mains vont dans ce sens, selon les légistes.

Six mois après leur séparation, Steve sortait avec Gaëlle Buisseret, une amie du couple. Laetitia était en colère car Gaëlle n'avait pas arrêté, jusque-là, de "salir" Steve et de lui dire que ce n'était pas un homme pour elle. "Gaëlle était jalouse. Elle râlait parce que Steve venait voir ses enfants à Menin, et qu'il passait du temps avec eux et pas avec elle." La mère de Steve a par ailleurs été témoin d'une scène de jalousie. "Gaëlle s'était saisie d'un couteau à pain mais je lui ai pris des mains", a-t-elle raconté. L'accusée n'avait frappé personne. Il y a eu d'autres tensions dans le couple.

Selon le frère de Gaëlle, les enfants sont le reflet de leurs parents. "J'ai pris un autre chemin, pas Gaëlle que j'ai pourtant voulu aider et essayer qu'elle prenne une autre voie que l'alcool et la drogue."

Le jour des faits, Gaëlle et Steve étaient sous influence. Ils se sont battus chez Michaël, lequel a commencé à témoigner vendredi matin. Mais le président a souhaité l'envoyer réfléchir en cellule car son témoignage ne l'a pas convaincu. Il reviendra en début d'après-midi.