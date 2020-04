Du travail l'attend en Turquie mais Michaël est coincé chez lui, dans la région de La Louvière.

En 20 années de métier avec des centaines de vols à travers la planète sur son CV, Michaël M. n’a jamais vécu cette situation : il n’a plus décollé depuis plus d’un mois. Ce n’est pourtant pas le travail qui manque pour ce commandant belge de 48 ans. Sa compagnie aérienne, basée en Turquie, lui a en effet proposé de continuer à voler malgré que 80% des avions de la flotte soient bloqués sur les tarmacs turcs.

Le problème ? Aucun vol ne peut l’emmener jusqu’à son lieu de travail, la Turquie, comme il le fait habituellement durant l’année. "Ma compagnie a du travail pour moi sur des vols cargo mais c’est impossible techniquement pour moi de me rendre jusqu’à Istanbul", déplore Michaël. "L’Etat belge précise que les travailleurs frontaliers peuvent rejoindre leur lieu de travail à l’étranger par leurs propres moyens. Mais il n’y a aucun moyen d’y aller car il n’y a plus d’avion et de nombreuses frontières sont fermées."

Concrètement, en tant que travailleur belge en Turquie, c'est la législation de sécurité sociale turque qui lui est appliquée : il possède les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un travailleur turc. Or, la prime d’Etat ne peut lui être octroyée parce qu’il n’entre pas dans les conditions. "Ma compagnie ne me paye pas et ne me met pas au chômage parce qu’elle n’est pas responsable et qu’elle a du travail pour moi", regrette le pilote habitué des vols longs courriers vers l’Asie et l’Amérique.

"J'ai été oublié par les mesures d'aide"

Michaël ne peut pas bénéficier de l’aide de l’Etat turc tandis que l’Etat belge n’en prévoit pas pour son cas. Le commandant se retrouve donc bloqué à son domicile, dans la région de La Louvière, avec un congé forcé sans solde et un triste constat : ses revenus pour les mois d’avril, mai et probablement les suivants seront totalement à plat.

© DR



"Je suis Belge et domicilié en Belgique mais je n’ai droit à aucune aide parce que je ne cotise pas ici. C’est pourtant la Belgique qui m’interdit de repartir en Turquie pour travailler… Une situation comme la mienne a été oubliée par les mesures d’aides. J’ai pris contact avec le CPAS de ma commune qui m’a informé que je n’ai droit à aucune aide. Si ça venait à perdurer et qu’il n’y avait pas de nouvelle aide, des gens comme moi pourraient se retrouver à la rue."

"On risque de faire les frais d'une réduction de personnel"

Nous n’en sommes heureusement pas encore là. À plus long terme, Michaël ne craint d’ailleurs pas pour l’avenir de sa compagnie puisque l’Etat turc la soutiendra en cas de besoin. "Je suis davantage inquiet pour le personnel étranger de la compagnie dont je fais partie. On risque bien de faire les frais d’une réduction de personnel. Je suis aussi inquiet pour les petites compagnies européennes : les faillites vont commencer à tomber."

Selon nos informations, les aéroports belges et frontaliers ne rouvriront probablement pas aux voyageurs habituels avant la fin du mois d’août. Sauf pour les cas exceptionnels. "La saison estivale risque très fortement de passer à la trappe. Par la suite, tout dépendra de la récession et des capacités économiques des ménages à reprendre l’avion."

L’avenir s’écrit donc désormais en pointillés pour Michaël ainsi que pour de très nombreux autres travailleurs du secteur de l’aviation.