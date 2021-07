Après le Louv’Promo ou encore le Louv’Culture, c’est au tour du Louv’Sport. La Ville de La Louvière lancera une nouvelle action dans le cadre de son plan de relance. Elle offre aux jeunes citoyens louviérois de moins de 26 ans la possibilité d’obtenir une réduction de 50 euros sur la cotisation annuelle dans différents clubs sportifs de son territoire.

Le Louv’Sport est donc à faire valoir uniquement sur la cotisation annuelle 2021-2022 auprès des clubs participants à l’action. À partir du 2 août, il sera donc possible de recevoir gratuitement un Louv’Sport à La Maison du Sport. Une pièce d’identité est nécessaire lors du rendez-vous.

À l’heure d’écrire ces lignes, l’ensemble des clubs sportifs ne figure pas encore dans la liste. Actuellement, dix clubs participent à l’action : Judo Club 2 Haine, CASA ASBL, Bruno Meunier, Ippon La Louvière, Judo Club Strépy-Bracquegnies, Korea club Houdeng, SpinMove, Royal La Louvière Hockey Club, Jogging Team Besonrieux et le RFC Houdinois. D’autres clubs devraient les rejoindre dans le courant de la semaine. Vous pourrez retrouver la liste actualisée sur la page Facebook de l’ASBL L-Carré.

"L’offre reste valable jusqu’au 31 décembre2021, et dans la limite du stock disponible", informe la Ville. Un coup de pouce pour l’économie locale, mais également pour les citoyens qui ont souvent été privés de leur sport favori avec les deux confinements de cette dernière année.

Une aide qui a également été apportée au secteur culturel, puisqu’à partir du 8 juillet en ligne, un Louv’Culture a été lancé. "Dans ce contexte particulièrement difficile pour le secteur culturel, la Ville de La Louvière vous offre la possibilité d’acheter pour la somme d’un euro un Louv’Culture d'une valeur de dix euros, utilisable dans les musées, théâtres, cinémas, salles de spectacle et de concert, etc. louviérois", écrit la Ville. La version papier a, elle, été mise en place huit jours plus tard à la billetterie du centre culturel de La Louvière.