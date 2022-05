Habituellement organisé en janvier, il se tiendra le 17 juin cette année.

Après un an d’absence à cause de la crise sanitaire, le Bal du Bourgmestre de Braine-le-Comte, Maxime Daye, reviendra cette année le 17 juin prochain. Cet événement fait par les Brainois pour les Brainois est devenu The place to be ces dernières années et ne cesse de gagner en succès. Deux lieux aux ambiances différentes seront accessibles aux citoyens. L’un prendra place au sein de la Balad’Arena de Braine-le-Comte et pourra accueillir 1 600 dans une ambiance se rapprochant de celle des festivals. De l’autre côté, un espace VIP sera installé sous un chapiteau pouvant accueillir environ 500 personnes. Menu de traiteurs et champagne y seront de la fête.