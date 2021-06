En novembre dernier, une demande de permis, porté par New Wind, prévoyait la construction et l’exploitation d’une éolienne d'une puissance maximale totale de 2,99 MW, de sa cabine de tête, un chemin d'accès et une aire de montage, ainsi que la pose de câbles électriques. Une enquête publique avait d’abord été menée, comme l’oblige la procédure. Le dossier avait ainsi pu être consulté et quelques points noirs avaient notamment été pointés.

"Lors de la primoprocédure, l'avis défavorable du SPW - ARNE - DNF - Direction de Mons a mis en évidence la trop grande proximité du projet avec les éléments boisés présents le long de la voirie et le risque avérés vis-à-vis des chiroptères", peut-on lire sur le site de la commune de Seneffe. "Le DNF recommandait ainsi le déplacement de l'éolienne de manière telle à pouvoir observer une distance de 50 mètres entre l'extrémité des pales et la cime des arbres." La localisation du projet posait alors problème.