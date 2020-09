Faire acheter et livrer un ou plusieurs cadeaux directement à domicile, chez une personne chère, voilà ce que proposent depuis peu Svetlana Demysheva et Alexandre Magrone via Kdo Course. Le concept est récent et innovant et devrait offrir aux adhérents un joli gain de temps. De la réflexion à la livraison, en passant par l’achat en boutique, le couple s’occupe de toutes les formalités les plus chronophages.

"Nous cherchions depuis un moment à développer un service intéressant et original", explique la jeune femme. "L’idée nous est finalement venue à la sortie de la maternité, après la naissance de notre enfant : une dame nous attendait devant la porte avec un bouquet de fleurs, des pralines et un nounours. C’était en réalité la fleuriste, qui avait exceptionnellement accepté de rendre service à certains de nos amis habitant trop loin pour se déplacer et nous féliciter."

La période de confinement et la restriction des contacts sociaux n’ont par ailleurs pas aidé. "C’est en discutant ensemble que l’on a eu le déclic. On avait l’envie de proposer quelque chose de similaire pour que les personnes concernées puissent ressentir l’émotion que nous avons ressentie ce jour-là. C’est, selon nous, totalement différent d’un colis qui serait simplement déposé par un organisme comme BPost."

Pour faire appel à Kdo Course, les clients n’auront plus qu’à prendre contact avec le couple via la page Facebook du même nom. "Pour un anniversaire, une sortie de maternité, une simple attention,… Nous proposons deux formules ; La première comporte l’achat du cadeau en boutique et la livraison pour un montant de 12 euros jusque fin septembre, de 15 euros ensuite. La deuxième comprend un temps de réflexion au cours duquel on échange des idées pour trouver le cadeau idéal, l’achat et la livraison."

Il faudra là compter 18 euros en prix de lancement, 20 euros par la suite. "Nous pensons être restés sur des tarifs attractifs, abordables pour tous. Nous demandons à être contactés cinq jours auparavant pour pouvoir organiser le tout, et nous sommes actifs dans la région de Mons et la région du Centre." 40% de la somme sera à verser avant la commande, les 60% restants seront dus une fois la livraison confirmée.

À ce jour, quelques livraisons sont d’ores et déjà programmées mais le couple sait qu’il faudra prendre patience pour se faire connaitre et s’imposer comme une alternative séduisante. "Nous proposons ce service à côté de nos emplois respectifs, avec pour seul objectif jusqu’ici d’offrir de l’émotion aux personnes qui réceptionneront les cadeaux, comme cela a été le cas pour nous. Pour la suite, on verra !"