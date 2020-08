Plus de peur que de mal pour certains et déception pour d’autres qui espéraient enfin profiter de quelques pluies dont les pelouses ont bien besoin. Les régions de Mons-Borinage et du Centre auront finalement été épargnées par des orages qui se sont faits violents dans certaines communes voisines. Ces prochaines heures, les éclaircies devraient faire leur retour même si l’activité orageuse n’est pas tout à fait derrière nous.

"Désormais, l'activité orageuse devrait encore se renforcer mais affectant principalement Bruxelles, le nord du pays et la Flandre orientale. Le Borinage aura été le dindon de la farce pris entre l'activité sur les Brabants, le Hainaut occidental et oriental. On pourra espérer l'un ou l'autre litre sur Mons mais cela se calme déjà par la frontière française", précise Farid, gestionnaire de la page Facebook Météo-Mons.

Dans la région du Centre, certains habitants ont essuyé des pluies de grêlons, parfois très gros. Ceux-ci ne semblent cependant pas avoir fait de dégâts. Les pompiers des casernes de la région du Centre n’enregistrent en effet aucune demande d’intervention à ce stade.