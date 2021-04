Ils sont un rempart dressé fier et heureux contre l'obsolescence programmée et la surconsommation. Les Repair Cafés ont essaimé un peu partout ces dernières années. Ils permettent, autour d'une chaleureuse tasse, de redonner vie à de vieux objets que l'on pensait condamnés.

Évidemment, avec le confinement, ces réunions sont devenues plus difficiles. Par ailleurs, les Repair Cafés sont apparus dans de nombreuses communes, mais manquent encore en certains endroits. L'initiative lancée par Hygea en collaboration avec la Copidec et Repair Together, le réseau des Repair Cafés wallons et bruxellois, sera donc particulièrement bien accueillie. L'intercommunale accueille en effet un Repair Café Mobile.

"L’idée est de partager un moment convivial, d’obtenir des conseils ou de réparer ensemble les petits objets du quotidien", communique l'Hygea. "Selon les compétences des réparateurs bénévoles présents le jour même, les citoyens pourront venir réparer des petits électroménagers, des appareils électroniques, du matériel informatique, des vélos et même des vêtements !"

Concrètement, ce Repair Café Mobile qui sillonnera la zone de l'intercommunale se compose en trois espaces. Le premier est destiné à l'accueil pour faire découvrir les Repair Cafés aux citoyens, répondre à leurs questions et discuter des nouveaux modes de consommation. Le second espace est dédié aux réparations avec tous les outils nécessaires et un large plan de travail. Enfin, un troisième espace "café" permettra de faire connaissance, de patienter avant une réparation et de tisser des liens entre les bénévoles des Repair Cafés.

Le Repair Café Mobile sera présent le 19 mai après-midi sur la place Maugrétout de La Louvière, le 21 mai au matin sur la Grand-Place de Mons lors du marché et le 22 mai au matin sur la place Abelville de La Louvière. Les ateliers seront confirmés avant chaque date sur la page Facebook de Repair Together. Pour faire réparer un objet, il est nécessaire de s'inscrire au travers d'un formulaire en ligne. Les visites sont gratuites et les réparations sont à prix libre.