Grosse frayeur pour les habitants des régions de Mons-Borinage et du Centre cet après-midi aux alentours de 14 h 30. Une importante détonation s’est en effet faite entendre entraînant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Guy Dobbelaere, Commandant militaire de la Province de Hainaut, rassure en indiquant que cette importante détonation "provient d’un avion qui s’entraînait lors d’un exercice militaire sur la base de Florennes."

Cet événement est assez exceptionnel, les avions militaires ne sont en effet pas autorisés à franchir le mur du son lors de simples exercices. "Sept avions faisaient un exercice de trois contre quatre à la base militaire de Florennes lorsque l’un d’entre eux a malencontreusement franchi le mur du son", explique Guy Dobbelaere. "Cette petite erreur a provoqué une importante détonation. Elle s’est faite entendre dans un large périmètre suite à l’altitude assez élevée de l’avion lors du franchissement du mur du son. Il se situait à plus de 11 kilomètres d’altitude, ce n’est donc pas rien."

Plus de peur que de mal pour les habitants des régions de Mons-Borinage et du Centre qui ne devraient plus entendre pareille détonation de sitôt. "Normalement, les avions militaires ne franchissent le mur du son uniquement lors d’interventions ou suite à des maintenances pour contrôler que tout va bien. Cet événement est donc tout à fait exceptionnel et ne devrait pas se reproduire à l’avenir", conclut Guy Dobbelaere.