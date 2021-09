Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a acquitté lundi un Louviérois poursuivi pour des coups à une femme de 80 ans, avec la conséquence que ceux-ci ont entraîné la mort sans intention de la donner. Il a aussi été acquitté du vol d'une carte bancaire et de fraudes informatiques au préjudice de la victime.

En juillet 2010, Jacqueline Goffin a été retrouvée morte dans son appartement de la rue des Trieux à Houdeng. Elle avait été enterrée sans suspicion de mort suspecte. Cependant, des reconnaissances de dettes et des retraits frauduleux avec sa carte bancaire ont été constatés par sa famille lors du nettoyage de son appartement.

Le corps a donc été exhumé et autopsié à la demande du parquet. L'octogénaire avait été rouée de coups. Elle avait la mâchoire fracturée et huit côtes cassées. Le corps était recouvert de plaies et d'hématomes, ce qui n'avait pas été constaté lors de la découverte du cadavre, en état de décomposition.

L'homme, un proche de la victime à qui il devait de l'argent, avait été suspecté en raison de ses dettes de jeux.