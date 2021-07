Le 15 juillet dernier, la Belgique a connu des inondations meurtrières dans plusieurs provinces de l’est. Les sinistrés sont confrontés depuis aux conséquences désastreuses de ces conditions météorologiques. La faune et la flore ont également été lourdement impactées par les situations orageuses ces dernières semaines. Dans nos colonnes, l’ASBL Au Bonheur de Vica, spécialisée dans les soins des volatiles, rapportait que déjà 16 interventions avaient été comptabilisées entre ce mercredi soir et le jeudi fin de matinée. Les appels se sont multipliés depuis pour que les colombidés soient pris en charge.

Une quinzaine de jours après les intempéries, la situation se calme peu à peu à l’ASBL. "De moins en moins d’interventions sont liées aux inondations", explique le président, Franck Lorigiola. "Nous avons encore 37 oiseaux domestiques et des pigeons des villes en soin. Au total, 48 pigeons de colombophile sont encore en vie. Certains ont même été restitués à leur propriétaire grâce à leur bague."

Malgré ces nombreux sauvetages, le bilan est catastrophique. "Nous avons eu des oiseaux avec des pattes cassées ou des ailes abîmées", précise Franck Lorigiola. "Malheureusement, nous avons constaté le décès d’une vingtaine d’oiseaux rentrés dans notre ASBL. Les blessures aux ailes peuvent être fatales pour ces animaux." Et la pollution des eaux a également impacté les colombidés. Plusieurs d’entre eux recueilli à Morlanwelz ont été atteint de la salmonellose. Heureusement guérissable grâce à un traitement, les volatiles ont plus être sauvés.

Pour les professionnels, la situation est interpellante. "Nous avons eu une météo compliquée pour les colombidés l’année dernière, mais en rien comparable avec le mois que nous avons vécu", déclare le président. "Ça nous interpelle évidemment à titre personnel pour les humains. Les orages et les intempéries sont de plus en plus violents et il y a lieu de s’inquiéter. Les évènements risquent de se répéter. Mais c’est aussi inquiétant pour les volatiles qui sont particulièrement désorientés lors de cette météo."

Après avoir travaillé jusque deux heures du matin pendant quatre à cinq jours, les équipes sont contentes du travail accompli. "Nous avions des rotations entre trois équipes, ici, à l’ASBL", ajoute Franck Lorigiola. "Une équipe était sur le terrain et ça n’a pas été tous les jours faciles. À un endroit, les bénévoles ont récupéré 23 cadavres d’oiseaux et 30 la deuxième fois. Je suis fier du travail accompli par mes équipes. La fatigue est présente. Il n’est pas improbable que l’on ferme pendant deux jours prochainement pour réaménager et prévoir des stocks." Les bénévoles relâchent progressivement, eux aussi, la pression.