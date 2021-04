C'est une triste opération, mais nécessaire, de la SPA de La Louvière. Ce mercredi, 45 animaux ont été saisis dans un petit appartement de l'entité de Morlanwelz. Chiens, chats, tortues et rats, ces animaux ont été victimes de négligence depuis plusieurs années. La SPA a été avertie des conditions "apocalyptiques" dans lesquelles ils étaient élevés. Trois heures après le signalement, les animaux ont été secourus et mis en sécurité grâce à une collaboration entre la société protectrice des animaux et la zone de police.

Ces animaux ont vécu dans l'horreur : déjections à même le sol, reproduction incontrôlée, état sanitaire déplorable.L'odeur était insoutenable quand l'équipe est intervenue. Les témoignages font froid dans le dos. "Un rottweiller est enfermé dans une minuscule salle de bain parmi ses excréments... et ceux des habitants", décrit la SPA La Louvière. "Il ne s'entend pas avec les autres, et vit donc à l'écart. La porte bloquée par une armoire."

Selon la SPA, les manquements au bien-être des animaux sont nombreux. Infestation de parasites et puces pour les chiens, les rats dans un état léthargique, présence de tumeurs non soignées chez certains chiens, ceci ne représente qu'une infime partie de la liste. Les propriétaires n'en sont malheureusement pas à leur premier coup d'essai. "En 2014, tous leurs animaux avaient déjà été saisis à une autre adresse pour une situation où le bien-être animal n'était pas respecté", écrit la SPA La Louvière. Les auteurs des faits encourent une peine allant jusqu'à un million d'euros. Quant au sanctionnateur wallon, il peut décider de les condamner à 100 000 euros d'amende. L'association espère que la décision ira plus loin, en interdisant la détention d'autres animaux à l'avenir.

Ces animaux sont maintenant pris en charge par le refuge, au chaud. Aucun de ces animauxn’est pour l'instant en famille d'accueil, puisque leur état demande des soins. Plusieurs opérations seront nécessaires pour sauver la vie de ces animaux. La SPA s'expose à d'importants frais vétérinaires, au vu des conditions sanitaires. Si vous souhaitez y contribuer, vous avez l'occasion de soutenir la SPA La Louvière en vous parrainant au refuge.