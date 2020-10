Ils mesurent à peine entre 2 et 5 millimètres. Et pourtant, ils causent la destruction d'arbres culminant à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Les scolytes font des dégâts dans nos forêts et nos parcs. Malheureusement, le Domaine de Mariemont n'est pas épargné. De nombreux épicéas sont attaqués par ces insectes minuscules. Conséquence : il faut les abattre.

Depuis ce lundi, des importantes manœuvres d'abattage d'arbres ont ainsi débuté dans l'espace dit de La Sapinière. Ce sont pas moins de 70 arbres qui devront être tronçonnés puis mis à terre. La pratique la plus efficace et la plus respectueuse de l’environnement pour neutraliser la propagation de l’insecte consiste en effet à couper, écorcer et évacuer les arbres touchés.

Le scolyte est l’un des insectes ravageurs les plus importants de nos forêts résineuses et plus spécifiquement de l’épicéa. Les adultes et les larves de ce petit coléoptère creusent des galeries sous l’écorce des résineux afin de s’y reproduire et s’y développer. Ils ne s’attaquent pas aux arbres sains et vigoureux mais aux sujets affaiblis ou stressés par des contraintes environnementales. Les sécheresses successives de ces trois dernières années contribuent donc largement à la pullulation de ce ravageur en Wallonie.

Une attaque de scolyte entraîne presque irrémédiablement la mort des arbres touchés. Le développement des larves et l’expansion du réseau de leurs galeries sous l’écorce détruisent progressivement le système vasculaire de l’arbre. Déjà affaibli, celui-ci voit sa ramure privée de son alimentation en eau. L’arbre dessèche sur pied et l’écorce se détache du tronc. Les résineux du Domaine de Mariemont présentant les symptômes d’une attaque de scolytes se verront donc prochainement abattus.