Le plan de cohésion sociale (PCS) de Morlanwelz a décidé d'innover en 2020. En plus de toutes les initiatives déjà organisées s'ajoutent désormais des séances d'aquagym pour les seniors dont la première est prévue le 4 mars. "Les cours seront gratuits mais nous pouvons mettre cela en place grâce à un subside supplémentaire obtenu auprès de la Région wallonne", explique Sophie Olivier, responsable des projets pour le plan de cohésion sociale de Morlanwelz. "Et nous avons décidé d'orienter davantage nos actions vers les aînés fin de rompre l'isolement social."

Ces cours sont réservés aux personnes âgées de plus de 50 ans mais ce sont majoritairement des septuagénaires et octogénaires qui ont répondu à l'appel. Toutes les places disponibles aux premières séances ont d'ailleurs déjà été réservées même si les inscriptions restent ouvertes pour la suite. "Nous aurons une dizaine de personnes. Le cours débutera par 30 minutes d'aquagym encadrées par des kinésithérapeutes puis les participants auront un accès à l'espace bien-être du centre."

Autre nouveauté : les animatrices du PCS se déplacent au domicile des aînés les plus isolés pour faire des activités ludiques individuelles. En parallèle, le plan de cohésion sociale morlanwelzien poursuit ses autres activités à destination des seniors. "Nous proposons toujours de la gym douce en salle chaque lundi après-midi (16 à 17h) à la salle omnisports. Nous avons aussi un cours de sophrologie et de méditation ainsi que des ateliers plus ludiques dans les maisons de quartier. C'est à chaque fois organisé par petits groupes mais nous avons toujours du monde."

> Inscriptions et informations auprès de Sophie Olivier au 064.43.17.34