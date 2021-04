C'est un vent de fraîcheur dans les concours de beauté. Le Top Women, c'est une centaine de femmes de tout âge qui défile sur un vrai podium. La taille des vêtements n'a aucune importance, et ça fait du bien ! Cette année, une Carniéroise participe à l'aventure. Chantal Denis s'est lancé le défi sur un coup de tête. " J'ai vu passer l'annonce sur les réseaux sociaux", explique Chantal. " Je me suis dit que j'avais très peu de chance d'être sélectionnée. Et j'ai été extrêmement surprise d'être parmi les candidates qui continuent le concours."