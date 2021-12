A Morlanwelz, le bourgmestre Christian Moureau multiplie les responsabilités. En plus des charges inhérentes à la fonction de bourgmestre comme la sécurité publique et le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention, il est également en charge des finances, de la fonction publique, de la communication, des cultes, des travaux, de l'environnement et des cimetières. Soit huit matières pour un seul homme, à laquelle se rajoute la présidence du conseil de zone de police de Mariemont. Beaucoup trop?

Oui, a-t-il fini par admettre lors du dernier conseil communal. "J'ai quelques difficultés au niveau du nombre des réunions à assumer et présider, des décisions à prendre. Et effectivement, j'ai été un peu trop gourmand en ce qui concerne les matières", a-t-il confié à nos confrères d'Antenne Centre. "J'ai cette fâcheuse tendance à avoir difficile à déléguer."

Christian Moureau se déleste donc du service des travaux, un service restructuré qui a rencontré des problèmes de gestion et est passé de 120 à 40 personnes. C'est Gérard Mattia, 3e échevin actuellement en charge de l'enseignement, de l'accueil extra-scolaire et de l'emploi, qui reprend la compétence des travaux, dès le 1er janvier. A cette même date, il transmettra la matière de l'enseignement à Jean-Charles Deneufbourg, 2e échevin qui garde ses compétences, soit l’urbanisme, l’état civil, les jumelages, les groupements patriotiques et le logement.

Christian Moureau a également annoncé que les trois prochaines années de la mandature seront ses dernières en temps que bourgmestre puisqu'il ne se représentera plus en 2024. "Je ne serai plus candidat. 32 ans de vie politique, c'est beaucoup. La crise, la mentalité des gens, des politiques…beaucoup de choses ont changé et j'avoue que ce n'est pas un homme heureux qui quittera la politique."

Les propos de Carine Matysiak, cheffe de file de l'opposition 100% Citoyen jusqu'à lundi dernier, qui l'avait accusé de "quitter le navire" lors du dernier conseil communal où le bourgmestre était absent (pour raison médicale), lui sont notamment restés en travers de la gorge. Christian Moureau est bourgmestre de Morlanwelz depuis 2012.