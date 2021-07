La situation est catastrophique en province de Liège, de Namur, du Luxembourg et du Limbourg et les secours s’affairent pour tenter de venir en aide aux sinistrés. Les intempéries de ces derniers jours ont malheureusement déjà fait plusieurs victimes. Les pompiers, la protection civile et l’armée ne sont pas les seuls à être mobilisés. Du côté des refuges aussi, on est confronté aux conséquences de ces conditions météorologiques exceptionnelles.

Depuis mardi et plus encore mercredi, l’association Au Bonheur de Vica recueille des volatiles en bien mauvais état. Trois équipes de bénévoles se relaient jour et nuit pour leur venir en aide. "Il s’agit de pigeons des villes mais aussi de pigeons bagués", explique Franck Lorigiola. "Des nids ont été emportés et des jeunes se retrouvent au sol. Des oiseaux sont totalement désorientés et tournent en rond sans plus savoir quoi faire."

Les volatiles pris en charge par l’association morlanwelzienne ont également les pattes ou les ailes cassées. "Ils doivent également être réchauffés et réhydratés. Nous avons actuellement un cas préoccupant, nous avons bon espoir de récupérer les autres, même si nous attendons toujours 48 heures avant de nous prononcer. Nous nous attendons en revanche à être encore fortement sollicités dans les prochaines heures."

Entre mercredi soir et jeudi fin de matinée, 16 interventions ont été comptabilisées, la majorité d’entre elles étant sollicitées par des citoyens de la province de Namur. "Lors d’épisodes orageux et pluvieux comme ces derniers jours, nous sommes de plus en plus souvent invités à intervenir. Les pigeons sont très sensibles aux phénomènes orageux et électromagnétiques, ils perdent leurs repères et sont blessés par la pluie, le vent. Ils peuvent être projetés au sol."

Les équipes vont bien sûr rester mobilisées pour soigner les animaux qui en auraient besoin. Le centre d’hébergement est reconnu par la ligue royale de colombophilie. Les propriétaires de pigeons bagués peuvent dès lors se tourner vers lui en cas de besoin ou de recherche d'un oiseau.