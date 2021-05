C’est un concept plutôt original. En collaboration avec le centre culturel Le Sablon et Hainaut Culture, deux classes de 5e année primaire de l’école communale Roosevelt à Morlanwelz préparent un projet bien ambitieux. Au total, ce sont 38 enfants qui participeront à la création d’un clip sur les inventions belges décrites dans le spectacle "La Belgique expliquée aux Français" de Pierre Mathues. Ce dernier chantera d’ailleurs sur le clip.

© D.R.

À raison d'une heure par semaine pendant huit semaines, ces 38 enfants explorent le texte de la chanson "De tous les peuples de la Gaule" du spectacle "La Belgique expliquée aux Français", de Pierre Mathues pour réaliser un clip vidéo illustrant les inventions belges. Le frisko, la glace à la vanille, le chicon, le saxophone, le cuberdon, le passe-vite à Carnières en 1928, le comédien carniérois s’alliera avec la jeune génération autour des incontournables belges. "Je suis honoré de les rencontrer pour la première fois, ému aussi de voir ce qu'ils ont préparé. Cela m'amuse énormément", témoigne Pierre Mathues.

Et du côté des plus jeunes, on est impatient de se lancer dans cette aventure. "Aujourd'hui, ils ont appris qu'ils allaient réaliser un clip avec Pierre Mathues. Ils ont applaudi de bonheur", expliquent les enseignantes. "Les enfants viennent d'apprendre la finalité de notre démarche. Jusqu'ici, iIs suivaient des ateliers d'écriture avec la conteuse Joëlle Lartelier, animatrice à Hainaut Culture. Ils vont réfléchir aussi avec le plasticien James Block. Des haïkus, des passe-vite en carton, des chapeaux en forme de frite ou de cuberdon. Tout est possible."

© D.R.

Imaginé par Philippe Hesmans et Annne Deeren, ce projet est coordonné, tourné et financé par le Centre culturel Le Sablon avec le soutien de Hainaut Culture. Concernant la sortie de ce clip vidéo, il devrait être terminé au plus tard à l'automne. Un projet à voir prochainement sur les réseaux sociaux et les sites internet.